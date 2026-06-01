박형준 지원 나선 MB

박형준 지원 나선 이명박 (부산=연합뉴스) 손형주 기자 = 이명박 전 대통령이 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거를 사흘 앞둔 31일 부산 해운대구 구남로를 찾아 박형준 국민의힘 부산시장 후보의 지지를 호소하고 있다. 2026.5.31 handbrother@yna.co.kr/2026-05-31 14:14:24/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이명박 전 대통령이 6·3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 부산 해운대구 구남로를 찾아 국민의힘 박형준 부산시장 후보 지지를 호소하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 주진우 의원, 이 전 대통령, 박 후보.