'세계 최강' 안세영, 싱가포르 오픈 제패…대회 통산 3번째 우승

결승서 야마구치 2-1로 제압…곧바로 인도네시아 오픈 잇달아 출격

컨디션 난조에도 명실상부 배드민턴 '세계 최강'인 안세영(삼성생명)이 싱가포르 오픈 정상을 차지했다.



여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 31일 싱가포르에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 싱가포르 오픈 결승에서 3위 야마구치 아카네(일본)를 1시간 5분의 혈투 끝에 2-1(21-11 17-21 21-19)로 제압했다.

포효하는 안세영. 신화통신연합뉴스

이로써 안세영은 2023년과 2024년에 이어 이 대회에서 통산 세 번째 우승컵을 들어 올렸다.



아울러 야마구치와의 상대 전적을 18승 15패로 벌렸다. 최근 8차례 맞대결에서 7승 1패를 거두며 압도적인 우위를 재확인했다.



전날 열린 준결승에서 두통과 어지럼증으로 경기를 도중 멈추는 악전고투 끝에 천위페이(4위·중국)를 꺾은 안세영은 이날도 온전한 몸 상태가 아닌 듯 보였다.



경기 도중 통증이 있는 듯 얼굴을 찡그리기도 했으나, 특유의 집중력으로 코트를 주도했다.



초반부터 과감하고 적극적인 공격으로 야마구치를 몰아붙인 안세영은 첫 게임 5-6에서 상대 범실을 유도해 내며 6연속 득점을 올렸고, 일찌감치 주도권을 굳혔다.



여유롭게 첫 게임을 21-11로 마무리한 안세영은 2게임에서도 흐름을 놓치지 않았다.



'철벽 수비'로 상대의 야심 찬 공격을 연달아 막아내며 초반 6-1 리드를 잡았다.



하지만 야마구치의 맹렬한 추격에 12-12 동점을 허용했다. 안세영이 곧바로 3연속 득점으로 달아났으나, 야마구치가 다시 저력을 발휘하며 16-15로 역전했다.



이후 17-17 팽팽한 동점 상황에서 야마구치가 막판 4연속 득점을 올리며 2게임을 따내 승부를 원점으로 돌렸다.



운명의 3게임은 1∼2점 차 내외로 서로를 쫓고 쫓기는 피 말리는 접전이었다.



16-16으로 맞선 상황에서 야마구치에게 3연속 점수를 내주며 위기를 맞기도 했다.



그러나 벼랑 끝에서 '강심장' 안세영의 저력이 빛났다. 무서운 집중력으로 4연속 득점하며 20-19 재역전에 성공했고, 마지막 매치 포인트에서 야마구치의 범실을 유도해 내며 극적인 우승을 완성했다.



대회를 성공적으로 마친 안세영은 곧바로 오는 2일 개막하는 BWF 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈에 출전해 2주 연속 우승을 노린다.

<연합>