인천시가 기존 종이로 보관 중이던 관내 토지 전반에 대한 기록의 전산화를 본격화한다. 시민들의 소중한 재산권은 보호하고, 디지털 행정 서비스를 강화하기 위한 것이다.
인천시는 11월20일까지 약 6개월간 ‘2026년 지적기록물 전산화 구축 사업’을 추진한다고 31일 밝혔다. 시에 따르면 이번 사업은 영구보존 필요성이 높은 지적기록물을 고화질로 스캐닝해 디지털 데이터베이스(DB)로 전환하는 작업이다. 화재나 홍수 등 예기치 못한 재난·재해로부터 중요 기록물을 안전하게 지키려는 취지도 갖는다. 종이 문서는 시간이 지나면서 변색·훼손될 우려가 있기 때문이다.
올해 대상은 지난해 생산된 토지이동결의서·측량결과도를 비롯해 그간 미전산화 상태로 남아 있던 폐쇄지적도 등 모두 9891매 분량이다. 시는 지난해까지 약 23만매의 지적기록물 전산화를 마친 바 있다. 시는 최근 생산된 기록물과 누락 자료까지 포함해 지적기록물 관리 체계를 한층 향상할 계획이다. 시 관계자는 “앞으로도 더욱 신뢰받는 지적행정을 구현하면서 시민 중심의 고품질 민원 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.
인천시, 지적기록물 디지털 본격화
11월까지 폐쇄지적도 등 DB 전환
“시민 재산권 보호·행정 서비스 강화”
“시민 재산권 보호·행정 서비스 강화”
인천시가 기존 종이로 보관 중이던 관내 토지 전반에 대한 기록의 전산화를 본격화한다. 시민들의 소중한 재산권은 보호하고, 디지털 행정 서비스를 강화하기 위한 것이다.
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