최병욱 국힘 노동분과위원장, 사전투표 첫날 예천·안동·문경 찾아 후보 지원 [6·3의 선택]

예천 안병윤·안동 권기창·문경 김학홍 후보 선거 현장 잇따라 방문

“사전투표 참여가 승리의 출발점, 국힘 후보들에게 힘 모아달라”

최병욱 국민의힘 중앙위원회 노동분과위원장이 사전투표 첫날인 지난 29일 경북 예천·안동·문경 지역 선거 현장을 잇따라 방문, 국민의힘 후보 지원에 나섰다고 31일 밝혔다.

최 위원장은 이날 예천군수 안병윤 후보, 안동시장 권기창 후보, 문경시장 김학홍 후보의 선거 현장을 찾아 후보자와 선거운동원들을 격려하고 지지를 호소했다.

최병욱(오른쪽) 국힘 노동분과위원장이 경북 예천군 안병윤 후보와 기념촬영을 하고 있다. 최병욱 제공

이번 방문은 사전투표가 시작되며 선거 열기가 본격적으로 고조되는 가운데, 국민의힘 중앙위원회 노동분과 차원에서 지역 후보들의 선거 승리에 힘을 보태기 위해 마련됐다.

최 위원장은 예천군수 안병윤 후보 선거 현장을 방문해 지역 주민들과 인사를 나누고, 우 후보의 승리를 기원했다.

이어 안동으로 이동해 권기창 안동시장 후보 선거 현장을 찾아 지지 방문을 이어갔다.

최 위원장은 재선에 도전하는 권기창 후보에 대해 “지난 4년간 안동시정을 안정적으로 이끌어온 만큼, 시정의 연속성을 바탕으로 안동 발전을 위해 다시 한번 시민을 위해 일해주길 기대한다”고 밝혔다.

최병욱(왼쪽) 국힘 노동분과위원장이 경북 안동 권기창 후보와 기념촬영을 하고 있다.

마지막으로 문경시장 김학홍 후보 선거 현장을 방문해 선거 승리를 위한 현장 지원 활동을 펼쳤다.

특히 안병윤 후보와 김학홍 후보는 최 위원장과 행정안전부 및 경북도 근무 시절부터 인연을 이어온 인물들로, 최 위원장은 두 후보에 대해 “오랜 기간 행정 현장에서 능력과 책임감을 보여준 분들”이라며 “지역 발전을 위해 반드시 승리하길 바란다”고 밝혔다.

최 위원장은 “사전투표가 시작되면서 선거 분위기가 한층 뜨거워지고 있다”며 “이제는 지지의 마음을 실제 투표로 보여주셔야 할 때”라고 강조했다.

최병욱(왼쪽) 국힘 노동분과위원장이 경북 문경 김학홍 후보와 기념촬영을 하고 있다.

이어 “국민의힘 후보들이 지역을 위해 더 크게 일할 수 있도록 당원과 지지자 여러분께서 사전투표를 비롯한 적극적인 투표 참여로 함께해주시길 간절히 당부드린다”고 호소했다.

최 위원장은 “국민의힘 노동분과위원장으로서 앞으로도 현장이 필요한 곳이면 어디든 찾아가 후보들과 함께하겠다”며 “경북의 승리, 국민의힘의 승리를 위해 끝까지 힘을 보태겠다”고 밝혔다.