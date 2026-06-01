“에어컨 끄고 또 눌렀다면?”…전기료 아끼려다 곰팡이만 키운다

환경성 질환 환자 864만명…실내 공기 관리 중요성 커져

냉방 직후 열교환기 습기 남아 곰팡이·악취 원인 될 수도

자동건조 중 강제 종료보다 필터 청소·송풍 건조가 안전

“에어컨 끄고 또 눌렀다면?”

에어컨을 끈 뒤 자동건조 기능이 작동하는 모습(위)과 내부 습기가 남아 곰팡이가 생긴 상태(왼쪽 아래), 건조와 청소로 깨끗하게 관리된 상태(오른쪽 아래)를 비교한 이미지. 자동건조를 충분히 작동시키고 정기적으로 필터를 청소하는 것이 냄새와 곰팡이 발생을 줄이는 데 도움이 된다. ChatGPT 생성 이미지

에어컨을 껐는데도 바람이 계속 나온다. 전기요금이 아깝다는 생각에 전원 버튼을 한 번 더 누르는 경우가 있다.

이는 여름철 가정에서 볼 수 있는 모습이다. 문제는 그 짧은 행동이 에어컨 내부에 습기를 남겨 곰팡이나 냄새의 원인이 될 수 있다는 점이다.

1일 국가데이터처 환경성 질환 지표에 따르면 2024년 비염·아토피피부염·천식 등 환경성 질환 환자수는 864만7587명으로 집계됐다. 이 가운데 알레르기성 비염 환자만 703만4188명이다. 에어컨 내부 곰팡이와 냄새를 단순한 불쾌감으로만 넘기기 어려운 이유다.

◆꺼진 뒤 나오는 바람, 고장 아니다

에어컨을 끈 뒤에도 약한 바람이 한동안 나오는 경우가 있다. 고장이 아니다. 냉방이나 제습 운전 뒤 실내기 안에 남은 습기를 말리는 자동건조, 내부 클린 기능이 작동하는 과정이다.

냉방 직후 에어컨 내부 열교환기에는 물기가 남는다. 차가운 음료 캔 표면에 물방울이 맺히는 것과 비슷하다. 이 상태에서 전원을 완전히 차단하면 물기가 충분히 마르지 못하고 내부에 남을 수 있다.

습기가 오래 머문 공간은 곰팡이와 냄새가 생기기 쉽다. 여름철처럼 실내외 습도가 높은 시기에는 그 속도가 더 빨라질 수 있다. 에어컨을 켰을 때 퀴퀴한 냄새가 먼저 올라오는 것도 내부에 남은 습기와 오염물이 원인인 경우가 많다.

제조사들이 자동건조 기능을 기본으로 넣는 이유도 여기에 있다. LG전자는 에어컨 냄새 제거와 청소 방법에서 먼지 필터 세척, 열교환기 세척과 건조를 안내하고 있다. 해당 기능이 없는 제품은 냉방 뒤 송풍 운전을 활용해 내부를 말리는 방식도 도움이 된다.

◆전기료보다 큰 문제는 ‘실내 공기’

자동건조 기능을 중간에 끄는 이유는 대체로 전기요금 때문이다. 하지만 이 과정은 냉방 운전처럼 실외기가 강하게 도는 시간이 아니다.

주로 실내기 송풍으로 내부를 말리는 단계다. 제품과 사용 환경에 따라 전력 사용량은 다르지만, 습기를 그대로 남겨 곰팡이 냄새가 심해진 뒤 세척을 맡기는 것보다 부담이 작다.

더 큰 문제는 실내 공기다. 질병관리청은 천식 관리에서 금연, 간접흡연 회피와 함께 집먼지진드기, 곰팡이 등 실내 흡입 항원 회피를 중요한 관리 요소로 제시한다.

곰팡이가 모든 사람에게 같은 정도의 영향을 주는 것은 아니지만, 천식 환자나 알레르기성 비염이 있는 사람, 어린이와 노약자에게는 기침, 코막힘, 호흡기 자극으로 이어질 수 있다.

특히 여름철에는 창문을 닫고 냉방하는 시간이 길다. 에어컨 내부 오염이 반복되면 오염된 공기가 실내를 돌 가능성도 커진다. “냄새가 조금 나는 정도”로 넘기기보다 사용 후 건조와 필터 관리가 필요한 이유다.

◆필터는 2주에 한 번, 냄새 심하면 ‘분해 세척’

관리법은 어렵지 않다. 에어컨을 끈 뒤 바람이 더 나온다면 자동으로 멈출 때까지 기다리는 편이 좋다. 자동건조 기능이 없는 제품이라면 냉방 후 10분 이상 송풍 운전을 해 내부 습기를 줄이는 방법이 도움이 된다.

필터는 2주에 한 번 정도 빼내 먼지를 털거나 물로 씻어 말린 뒤 다시 끼우는 게 좋다. 장마철처럼 습도가 높은 날에는 사용 후 건조 시간을 조금 더 길게 잡는 편이 안전하다.

이미 퀴퀴한 냄새가 심하거나 검은 얼룩이 보인다면 단순 송풍만으로 해결되지 않을 수 있다. 이때는 무리하게 내부를 뜯기보다 전문 점검이나 분해 세척을 받는 것이 낫다.

전문가들은 “에어컨 관리에서 중요한 것은 냉방 성능보다 내부 습기 제거”라며 “사용 후 자동건조 기능을 충분히 작동시키는 것만으로도 냄새와 곰팡이 발생 위험을 줄이는 데 도움이 된다”고 입을 모은다.