“코스피는 뛰는데 내 계좌만 조용?”…1조달러 SK하이닉스가 만든 ‘착시’ [숫자 뒤의 진실]

1분기 수출 2199억달러…상위 10대 기업 비중 첫 50% 돌파

삼성전자·SK하이닉스 질주에 코스피 신고가…체감은 엇갈려

반도체 호황 커질수록 쏠림 부담↑…내 계좌 비중부터 봐야

“코스피는 뛰는데 내 계좌만 조용하네.”

SK하이닉스의 1조달러 돌파가 국내 증시 상승을 이끌고 있지만, 모든 계좌가 같은 속도로 오르는 것은 아니다. 시장 상승과 개인 수익률 사이의 간격이 투자자들의 새로운 고민으로 떠오르고 있다. ChatGPT 생성 이미지

오전 장이 시작되자 코스피가 다시 위로 움직였다. 삼성전자와 SK하이닉스는 장 초반부터 오름세를 탔고, 증권가에서는 또다시 신고가 소식이 쏟아졌다.

하지만 정작 내 계좌는 조용하다. 지수는 분명 올랐다는데, 내가 들고 있는 종목은 제자리인 날이 있다. 올해 국내 증시를 바라보는 개인 투자자의 묘한 박탈감은 여기서 시작된다.

올해 시장을 움직인 힘은 분명하다. 인공지능(AI) 서버 투자 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가가 반도체 대형주를 밀어 올렸고, 자금도 빠르게 한쪽으로 몰렸다.

이 흐름이 가장 선명하게 드러난 날이 지난 27일이다. SK하이닉스는 전 거래일보다 9.31% 오른 224만3000원에 거래를 마쳤다. 시가총액은 1598조5914억원까지 불었다. 당시 환율을 적용하면 약 1조653억달러 규모다.

SK하이닉스가 사상 처음 ‘1조달러 클럽’에 들어간 것이다. 국내 상장사로는 삼성전자에 이어 두 번째, 아시아 기업으로는 TSMC와 삼성전자에 이어 세 번째다. 한때 메모리 후발주자로 불렸던 회사가 HBM을 앞세워 글로벌 시총 상위권으로 뛰어오른 셈이다.

수출 통계도 같은 방향을 가리킨다. 국가데이터처의 ‘2026년 1분기 기업특성별 무역통계(잠정)’에 따르면 올해 1분기 수출액은 2199억달러로 전년 동기보다 37.8% 늘었다.

눈에 띄는 건 증가분의 분포다. 수출액 상위 10대 기업의 무역집중도는 50.1%로, 관련 통계 작성 이후 처음 절반을 넘어섰다. 수출이 회복된 건 맞지만, 그 회복의 중심은 몇몇 대기업과 특정 업종에 더 강하게 쏠려 있었다.

◆지수는 뛰는데 계좌는 왜 조용할까

증시도 비슷하다. 삼성전자와 SK하이닉스가 오르면 코스피는 빠르게 움직인다. 두 종목의 시가총액이 워낙 큰 탓이다. 지난 27일에도 코스피는 반도체 대형주 강세에 힘입어 사상 최고치를 다시 썼다.

하지만 투자자가 느끼는 온도는 달랐다. 두 종목을 많이 담은 계좌는 빠르게 움직였을 가능성이 크다. 반대로 반도체 대형주 비중이 낮은 계좌는 지수 상승을 그대로 따라가기 어려웠다.

이날 코스닥이 약세를 보인 것도 이런 체감 격차를 키웠다. 지수만 보면 뜨거운 장이었지만, 종목별로 들여다보면 분위기는 달랐다. 시장 전체가 다 같이 오른 장이라기보다, 큰 종목 몇 개가 지수를 끌고 간 장에 가까웠다.

개인 투자자가 느끼는 괴리는 여기서 생긴다. 코스피는 올랐는데 내 종목은 그대로일 수 있다. 시장이 좋아 보이는데도 내 계좌 수익률은 움직이지 않을 수 있다. 반대로 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 높은 계좌는 짧은 기간에 수익률이 크게 뛰었을 가능성이 있다.

문제는 그다음이다. 많이 오른 종목이 계좌를 끌어올릴 때는 기분 좋은 숫자로 보이지만, 시장이 흔들릴 때는 같은 비중이 더 큰 충격으로 돌아올 수 있다.

◆“이번엔 다르다”는 기대, 그래도 가격은 봐야 한다

시장에서는 “이번 반도체 호황은 다르다”는 말이 나온다. AI 서버 투자, HBM 공급 부족, 글로벌 빅테크의 데이터센터 경쟁이 동시에 맞물려 있기 때문이다. 엔비디아를 비롯한 글로벌 AI 기업의 투자 확대도 국내 반도체 업황 기대를 키웠다.

기대를 뒷받침할 재료는 분명 있다. HBM은 단순한 경기순환 상품이 아니라 AI 인프라 투자의 핵심 부품으로 자리 잡고 있다. SK하이닉스가 글로벌 시장에서 주목받는 이유도 여기에 있다.

그렇다고 주가가 위험 없이 움직인다는 뜻은 아니다. 기대가 커질수록 가격에는 낙관이 먼저 반영된다. 한쪽으로 돈이 몰리는 장세에서는 작은 변수도 크게 보인다. 실적 전망이 조금만 낮아지거나, 금리·환율·AI 투자 속도에 대한 의문이 생겨도 주가 변동폭은 커질 수 있다.

반도체 호황 자체를 의심하자는 얘기가 아니다. 지금 한국 경제와 증시에서 반도체가 차지하는 비중은 분명하다. 다만 코스피 상승을 곧바로 내 계좌 수익률과 같은 의미로 받아들이면 위험하다. 지수가 올랐다고 내 계좌가 따라 오른 건 아니다.

◆장 마감 뒤 봐야 할 ‘진짜 숫자’

장 마감 뒤 확인해야 할 건 오늘 하루 수익률만이 아니다. 내 계좌가 특정 업종이나 몇몇 종목에 얼마나 기대고 있는지부터 봐야 한다.

삼성전자와 SK하이닉스를 갖고 있느냐, 얼마나 갖고 있느냐에 따라 올해 투자 체감은 크게 갈릴 수밖에 없다. 두 종목이 시장을 끌고 가는 동안 다른 종목을 들고 있는 투자자는 소외감을 느낄 수 있다.

더 위험한 건 그 소외감이 뒤늦은 추격 매수로 이어질 때다. 이미 많이 오른 종목을 급하게 따라붙으면, 작은 조정에도 손실 체감은 커진다. 주가가 더 오를지보다 먼저 봐야 할 것은 내 계좌가 그 변동을 견딜 수 있는 구조인지다.

증권가 한 관계자는 “최근 증시는 지수 흐름과 개인 투자자의 체감 수익률 사이 간격이 벌어진 장세”라며 “반도체 비중이 높은 투자자는 상승장에서 수익이 빠르게 늘 수 있지만, 변동성이 커질 때 충격도 크게 받을 수 있다는 점을 함께 봐야 한다”고 말했다.

그는 “지수가 올랐다는 이유만으로 뒤늦게 비중을 키우기보다, 내 계좌 안에서 특정 업종이 차지하는 비율을 먼저 확인해야 한다”며 “강한 주도주일수록 수익 기회와 변동성 위험이 함께 커진다는 점을 잊지 말아야 한다”고 덧붙였다.