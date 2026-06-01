르세라핌, '빌보드 200' 다섯 번째 톱10…방탄소년단 10주 연속 톱10

K-팝 4세대 간판 걸그룹 '르세라핌(LE SSERAFIM)'의 정규 2집 '퓨어플로우(PUREFLOW) 파트 원'이 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 톱10에 진입했다.

5월31일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 6월6일자 차트 예고기사에 따르면, 르세라핌이 지난 19일 발매한 '퓨어플로우 파트 원'은 4만1000장 상당의 판매량으로 10위를 차지했다.

르세라핌 '붐팔라' 퍼포먼스 비디오. 사진 = 쏘스뮤직 제공

'빌보드 200' 순위는 전통적인 음반 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA(streaming equivalent albums), 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 TEA(track equivalent albums)를 합산해 매긴다.

'퓨어플로우 파트 원'의 피지컬 음반 판매량은 3만4000 유닛(톱 앨범 세일즈 차트 1위로 데뷔), SEA 단위는 7000유닛, 나머지는 TEA 유닛이다.

이에 따라 르세라핌은 '빌보드 200' 톱10에 다섯 번째 연속해서 들어오는 기염을 토했다.

앞서 전작들인 첫 정규 앨범 '언포기븐(UNFORGIVEN)', 미니 3집 '이지(Easy)', 미니 4집 '크레이지(CRAZY)', 미니 5집 '핫(HOT)'이 각각 6위, 8위, 7위, 9위를 차지했다. 르세라핌은 미니 2집 '안티프래자일'로 '빌보드 200'에서 14위를 차지하며 데뷔 6개월 만에 해당 차트에 들어왔었다.

'빌보드 200' 톱10에 다섯 개 앨범 이상을 올린 4세대 K팝 걸그룹은 르세라핌이 처음이다.

이와 함께 글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)의 정규 5집 '아리랑(arirang)은 이번 주 '빌보드 200'에서 지난 주보다 1계단 상승한 9위를 차지하며, 10주 연속 톱10을 차지했다.

캐나다 힙합스타 드레이크(Drake)의 '아이스맨(ICEMAN)'은 2주 연속 '빌보드 200' 1위를 차지했다.

<뉴시스>