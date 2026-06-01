홍명보호 북중미 월드컵 첫 상대 체코, 최종 명단 26명 확정

홍명보호의 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 상대인 체코가 최종 명단 26명을 확정했다.

체코축구협회는 1일(한국 시간) 홈페이지를 통해 북중미 월드컵에 출전할 26명의 최종 명단을 발표했다.

미로슬라프 쿠베크 체코 감독은 지난달 21일 29명의 예비 명단을 발표했다.

그리고 이날 체코 프라하에서 치른 코소보와의 평가전에서 2-1 승리한 뒤 최종 명단을 확정했다.

26명의 최종 명단 중 17명은 자국 리그에서 뛰는 선수로 구성됐다.

특히 17명의 자국 선수 가운데 무려 10명이 슬라비아 프라하 소속이다.

해외파로는 공격수 파트리크 시크(레버쿠젠), 미드필더 토마시 소우체크(웨스트햄), 파벨 슐츠(리옹), 수비수 라디슬라프 크레이치(울버햄튼), 블라디미르 초우팔, 로빈 흐라냐치(이상 호펜하임) 등이 이름을 올렸다.

깜짝 발탁도 있었다. 코소보와 평가전에서 A매치 데뷔전을 치른 17살 미드필더 후고 소후레크(스파르타 프라하)가 북중미행 티켓을 거머쥐었다.

쿠베크 감독은 "최종 명단 선택은 지도자 생활 중 가장 힘든 순간이었다"며 "오랜 논의 끝에 내린 결정이었다"고 말했다.

이어 "우리의 목표는 조별리그 통과다. 남은 기간 전술 훈련을 통해 경기력을 끌어올릴 것"이라고 덧붙였다.

최종 명단을 확정한 체코는 미국으로 건너가 현지 시간 5일 미국 뉴저지에서 과테말라와 월드컵 본선 직전 마지막 모의고사를 가질 예정이다.

이어 한국 시간으로 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라에서 홍명보 감독의 한국 대표팀과 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 치른다.

◆2026 북중미 월드컵 체코 대표팀 최종 명단(26명)

▲골키퍼 = 루카시 호르니체크(브라가) 마테이 코바르(아인트호벤) 인드르지흐 스타네크(슬라비아 프라하)

▲수비수 = 블라디미르 초우팔, 로빈 흐라냐치(이상 호펜하임) 다비드 도우데라, 토마시 홀레시, 슈테판 할로우페크, 다비드 유라세크, 다비드 지마(이상 슬라비아 프라하), 라디슬라프 크레이치(울버햄튼) 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)

▲미드필더 = 루카시 체르프, 알렉산드르 소이카, 데니스 비신스키(이상 빅토리아 플젠) 블라디미르 다리다(흐라네츠 크랄로베) 루카시 프로보트, 미할 사딜레크(슬라비아 프라하) 후고 소후레크(스파르타 프라하) 토마시 소우체크(웨스트햄) 파벨 슐츠(리옹)

▲공격수 = 아담 흘로제크(호펜하임) 토마시 호리, 모이미르 히틸(이상 슬라비아 프라하) 얀 쿠흐타(스파르타 프라하) 파트리크 시크(레버쿠젠)

<뉴시스>