코스피, 상승 출발해 사상 첫 8,500선 돌파

코스피가 1일 상승 출발해 장중 사상 처음 8,500선을 넘어섰다.
이날 오전 9시 1분 현재 코스피는 전장보다 45.49포인트(0.54%) 오른 8,521.64다.
지수는 전장보다 9.52포인트(0.11%) 오른 8.485.67로 출발했다. 이로써 직전 거래일(29일) 기록한 장중·종가 사상 최고치(8,476.15)를 재차 경신했다.
반면 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 11.64포인트(1.08%) 내린 1,063.16이다.
<연합>
코스피가 1일 상승 출발해 장중 사상 처음 8,500선을 넘어섰다.
이날 오전 9시 1분 현재 코스피는 전장보다 45.49포인트(0.54%) 오른 8,521.64다.
지수는 전장보다 9.52포인트(0.11%) 오른 8.485.67로 출발했다. 이로써 직전 거래일(29일) 기록한 장중·종가 사상 최고치(8,476.15)를 재차 경신했다.
반면 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 11.64포인트(1.08%) 내린 1,063.16이다.
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