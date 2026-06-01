코스피, 상승 출발해 사상 첫 8,500선 돌파

코스피가 1일 상승 출발해 장중 사상 처음 8,500선을 넘어섰다.



이날 오전 9시 1분 현재 코스피는 전장보다 45.49포인트(0.54%) 오른 8,521.64다.

코스피가 상승 출발해 장중 사상 처음 8,600선을 넘어선 1일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

지수는 전장보다 9.52포인트(0.11%) 오른 8.485.67로 출발했다. 이로써 직전 거래일(29일) 기록한 장중·종가 사상 최고치(8,476.15)를 재차 경신했다.



반면 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 11.64포인트(1.08%) 내린 1,063.16이다.

<연합>