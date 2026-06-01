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코스피, 상승 출발해 사상 첫 8,500선 돌파

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코스피가 1일 상승 출발해 장중 사상 처음 8,500선을 넘어섰다.

이날 오전 9시 1분 현재 코스피는 전장보다 45.49포인트(0.54%) 오른 8,521.64다.

코스피가 상승 출발해 장중 사상 처음 8,600선을 넘어선 1일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스
코스피가 상승 출발해 장중 사상 처음 8,600선을 넘어선 1일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

지수는 전장보다 9.52포인트(0.11%) 오른 8.485.67로 출발했다. 이로써 직전 거래일(29일) 기록한 장중·종가 사상 최고치(8,476.15)를 재차 경신했다.

반면 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 11.64포인트(1.08%) 내린 1,063.16이다.

<연합>

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