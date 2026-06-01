기은세 “돌싱이란 말 너무 싫어…이혼했다고 실패한 인생인가”

배우 기은세가 자신에게 따라붙는 ‘돌싱’이라는 표현에 대한 생각을 밝혔다.

지난 31일 유튜브 채널 ‘아옳이’에는 ‘아옳이×임블리×기은세 돌싱토크’라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 ‘아옳이’ 캡처

영상에서 기은세는 결혼과 이혼, 연애관 등에 대해 이야기하며 “돌싱이라는 말이 너무 싫다. 무슨 돌고래도 아니고”라고 말했다. 이어 “돌아온 싱글이라는 뜻 자체가 나쁘다고 생각하지는 않는다. 그런데 이름 앞에 계속 붙는 건 기분이 안 좋더라”며 “내 이름은 기은세다”라고 강조했다.

기은세는 이혼 이후 달라진 이상형에 대해서도 언급했다. 그는 “모든 이별을 겪고 나면 이전 상대에게서 부족했던 부분을 다음 사람에게 기대하게 되는 것 같다”며 “이런 면이 있었으면 좋겠다는 이상향이 완전히 달라진다”고 말했다.

이어 “요즘은 적당한 게 가장 어려운 것 같다. 사람은 늘 과하거나 부족하거나 둘 중 하나인 경우가 많다”며 “어떤 부분이 조금 부족하더라도 내 기준에서 적당하면 괜찮다는 생각이 든다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘아옳이’ 캡처

또 이혼을 바라보는 사회적 시선에 대해서는 “시대가 많이 변했다. 이혼이 흠이 되는 시대는 아니라고 생각한다”고 말했다. 그는 “이혼했다고 실패한 인생인가? 대학을 못 가면 실패한 인생인가?”라고 반문하며 “남들이 정해놓은 기준에 얽매일 필요는 없다”고 소신을 밝혔다.

연애에 대한 생각도 전했다. 기은세는 “어릴 때는 나를 아프게 하는 사람에게서 쉽게 빠져나오지 못했다”며 “너무 사랑하니까 어떻게든 관계를 해결하려고 매달리고 붙잡게 됐다”고 말했다.

그는 “그것도 사랑은 맞지만 결국 내 발등을 내가 찍는 것”이라며 “자신을 힘들게 하는 관계라면 냉정하게 끊어낼 줄 알아야 하는데 어릴 때는 그게 쉽지 않았다”고 털어놨다.

한편 기은세는 2012년 재미교포 사업가와 결혼했으며, 2023년 이혼했다.