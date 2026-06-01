정원오 “이명박·박근혜·윤석열, 코리아 디스카운트 키웠던 세력”

“그들 다시 불러낸 오세훈도 다르지 않아”

더불어민주당 정원오 서울시장 후보는 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 이명박·박근혜 전 대통령이 국민의힘 후보 지원에 나서는 것에 대해 “이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령, 그리고 윤석열 전 대통령의 그림자까지, 선거가 불리해지자 국민의힘은 다시 과거를 불러내고 있다”고 비판했다.

정 후보는 이날 오전 서울역 앞 기자회견에서 “그들이 코리아 디스카운트를 키웠던 세력임을 모두가 알고 있다”며 이같이 말했다. 이어 “그들을 다시 불러낸 오세훈 후보도 다르지 않다, 지난 10년, 집 걱정은 커졌고 출퇴근길은 여전히 불편했다”며 “반면 이재명 정부는 이런 과거를 극복하고, 코리아 프리미엄을 만들고 있다. 대한민국의 가치를 다시 세우고, 민생과 경제의 도약을 준비하고 있다”고 주장했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 오전 서울 용산구 서울역 앞에서 '서울시민께 드리는 호소' 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

오 후보가 전날 ‘국무회의에서 이재명 정부를 견제하겠다’며 표를 호소한 데 대해서는 “오세훈 후보는 국무회의까지 들먹이며 일 잘하는 정부의 발목을 잡겠다고 한다”며 “그러나 서울시장은 중앙정부와 싸우라고 있는 자리가 아니다”라고 했다.

오 후보가 정 후보를 향해 ‘이재명 대통령의 허수아비’라고 비판한 것과 관련해선 “오 후보 본인이 윤석열 정부 때 허수아비였음을 자인하는 것에 다름 아니다”라며 “저는 박원순 시장 때 구청장을 하면서도 쓴소리했다”고 목소리를 높였다.

보수 성향이 강한 강남권을 중심으로 막판 결집이 일어날 것이란 관측에는 “막판 표 결집은 양쪽에 다 있을 것이라고 생각한다”며 “그동안 중도층을 위한 선거 공약과 방향을 세워 진행해왔기 때문에 남은 이틀도 그 방향대로 일관성 있게 최선을 다하겠다”고 했다.

한편 전날 양천구 유세 중 우형찬 구청장 후보가 아기에게 뽀뽀를 강요했다는 논란에는 “양천구청장 후보의 돌발행동이 있었으나 현장에서 저희가 대처했다”며 “다만 이런 문제가 재발하진 않아야 한다는 데 책임을 갖고 있다”고 했다.