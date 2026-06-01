한국마사회-과천시청소년재단, 청소년 중독 예방 맞손…“보호 체계 강화”

학교·현장·상담 연계…지역 맞춤형 예방 체계 구축

힐링 승마부터 캠페인까지…청소년 보호사업 확대

한국마사회(회장 우희종)와 과천시청소년재단(대표 박영미)이 청소년 중독 예방과 건강한 성장 지원을 위해 손을 맞잡았다.

양 기관은 지난 28일 경기도 과천시에 위치한 한국마사회 본관에서 ‘과천지역 청소년 중독예방 업무협약(MOU)’을 체결했다고 1일 밝혔다. 협약식에는 한국마사회 사업기획처장 정인균을 비롯해 한국마사회 및 과천시청소년재단 임직원 20여 명이 참석해 지역 청소년 보호를 위한 협력 의지를 다졌다.

한국마사회(회장 우희종)와 과천시청소년재단(대표 박영미)이 지난 28일 경기도 과천시에 위치한 한국마사회 본관에서 ‘과천지역 청소년 중독예방 업무협약(MOU)’을 체결했다고 1일 밝혔다. 한국마사회 제공

이번 협약에 따라 양 기관은 과천시 청소년을 대상으로 중독 예방 캠페인을 공동 추진하고, 학교 현장을 직접 찾아가는 예방 교육 및 상담 프로그램을 운영할 계획이다. 또 위기 청소년을 위한 ‘힐링 승마 프로그램’ 운영과 청소년재단 상담 인력 대상 교육, 전문 자문 지원 등 다각적인 협력 사업도 전개하기로 뜻을 모았다.

한국마사회 정인균 사업기획처장은 “과천시청소년재단과의 협력을 통해 과천 지역 청소년을 위한 중독 예방 및 보호 사업에 유캔센터의 역량을 집중하겠다”면서 “지역사회 현안을 해결하는 모범적인 협업 모델이 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

한편 한국마사회 유캔센터는 지난달 30일 과천청소년문화의집에서 열린 ‘제1회 과천시 청소년 축제’에서 도박중독 예방 캠페인 부스를 운영하며 현장 중심의 예방 활동을 이어간 바 있다.