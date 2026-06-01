세븐틴, 6개월 투어 매출 1천333억원…전세계 가수 7위

빌보드 발표 연간 반기 '톱 투어'…트와이스·투모로우바이투게더 '톱 20'

그룹 세븐틴이 최근 6개월간 월드투어로 1천333억원의 매출을 올려 미국 빌보드가 집계한 '톱 투어' 순위 7위를 기록했다.



1일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 세븐틴은 빌보드가 지난달 27일(현지시간) 발표한 박스스코어 연간 반기 보고서에서 총 25회 공연으로 관객 57만4천여명을 동원해 약 8천800만달러(1천333억원)의 매출을 기록했다.

그룹 세븐틴. 플레디스 엔터테인먼트 제공

이들은 지난해 9월부터 월드투어 '뉴_'(NEW_)를 진행했으며 올해 4월 인천에서 앙코르 공연을 끝으로 투어를 마쳤다.



K팝 가수 중 세븐틴 다음으로 높은 투어 매출액을 기록한 그룹은 12위를 차지한 트와이스다. 이들은 총 28회 공연으로 43만4천여명을 동원해 약 5천830만달러(882억원)의 매출을 올렸다.



15위에 오른 투모로우바이투게더는 총 20회 공연으로 41만2천여명을 동원해 약 5천300만달러(802억원)의 매출을 기록했다.



이 차트에서 1위를 차지한 레이디 가가는 약 2억3천620만달러(3천580억원), 2위에 오른 배드 버니는 약 2억3천30만달러(3천484억원)의 매출을 올린 것으로 집계됐다.

<연합>