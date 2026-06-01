국힘, 대전 폭발사고에 '차분한 선거운동' 지시…張, 일정 취소

"인명피해 최소화 최우선"…후보들에 "국민 상식 어긋나는 언행 유의"

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장은 1일 한화에어로스페이스 대전 공장에서 발생한 폭발 사고와 관련, 전국의 국민의힘 후보와 선거 캠프에 "로고송 사용과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 하라"고 긴급 지시했다.



국민의힘 중앙선거대책본부는 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다.

국민의힘 송언석 원내대표 겸 공동선거대책위원장이 1일 국회 원내대표실에서 6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회를 열고 있다. 연합뉴스

아울러 국민의힘은 "정부와 관계 당국이 가용한 역량을 총동원해 인명 구조와 사고 수습에 만전을 기해 달라"고 요청했다.



장동혁 위원장은 이날 제주를 찾아 유세하던 중 사상자가 발생한 사고 소식을 듣고 오후 예정됐던 제주와 울산에서의 유세 일정을 전면 취소하고 서울로 이동했다.



국민의힘은 언론 공지를 통해 "대전 사고와 관련해 금일 예정됐던 모든 공개 일정을 취소한다"고 알렸다.



장 위원장은 페이스북 글에서 "폭발 사고로 안타깝게 돌아가신 분들의 명복을 빌며 유가족들께 진심으로 위로의 말씀을 드리고, 부상한 분들의 조속한 치유를 기원한다"며 "정부는 조속한 사고 수습과 피해 복구에 최선을 다해달라. 유가족과 부상자 지원에도 세심한 노력을 기울여야 할 것"이라고 당부했다.



이어 "국민의힘도 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.



송언석 공동선거대책위원장도 페이스북에 "소방 당국은 인명 피해 최소화를 최우선으로 해 적극 대응해달라"며 "대전 지역 후보자들과 선대위는 현장 상황 파악에 만전을 기해줄 것을 당부한다"고 밝혔다.



아울러 "전국의 모든 지방선거 후보자와 각급 선대위는 대전 사고의 인명 피해가 최소화할 수 있도록 함께 관심과 걱정을 모아달라"며 "국민 상식에 어긋나는 언행에 극도로 유의할 것을 강력히 당부한다"고 덧붙였다.

1일 오후 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생한 가운데 현장 출입구가 통제되고 있다. 연합뉴스

앞서 이날 오전 10시 59분 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다는 119 신고가 접수, 소방 당국이 진화 및 구조 작업을 벌이고 있다.

<연합>