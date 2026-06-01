제주서 2박 이상 머무는 개별 관광객에 여행지원금…최대 5만원

道·관광공사, 고물가·고유가 체감형 지원책…공항서 지급

제주관광공사는 4일부터 30일까지 제주를 찾는 개별관광객을 대상으로 여행 지원금을 제공한다고 1일 밝혔다.

대상은 제주에서 2박 이상 체류하고 디지털 관광증 ‘나우다’(NOWDA)에 가입한 만 14세 이상 개별관광객이다.

지원금은 체류 기간에 따라 차등 지급된다.

프로모션 포스터. 제주관광공사 제공

제주에서 2박 이상 4박 이하 체류한 관광객에게는 2만원 상당, 5박 이상 머문 관광객에게는 5만원 상당의 탐나는 전 지류 상품권 또는 제주관광공사 면세점 이용권이 제공된다.

참여를 희망하는 관광객은 신분증과 함께 2박 이상 체류 확인을 위한 항공권 또는 선박 예약 확인서, 숙박 또는 렌터카 예약 명세를 지참해 4일부터 14일까지는 제주공항 1층 3번 게이트 맞은편에 위치한 제주러닝위크 홍보부스, 15일부터는 제주관광공사 중문면세점을 찾으면 된다.

이 사업은 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다. 자세한 사항은 제주관광공사 홈페이지 내 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

이번 사업은 고유가 시대 유류할증료, 렌터카 이용료 등 여행경비 부담이 증가한 상황에서 관광객의 실질적인 비용 부담을 완화하고 제주에서 더 오래 머무르며 지역 곳곳을 여행할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

제주관광공사 관계자는 “제주를 찾는 개별관광객들이 보다 부담 없이 여행을 즐기고, 제주에 머무는 시간을 늘려 지역 곳곳의 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 마련했다”며 “체류형 관광 활성화와 지역 상권 소비 확대를 위해 실질적인 혜택을 제공하는 다양한 사업을 추진하겠다”고 전했다.

도와 공사는 감사 프로모션 기간 4일부터 14일까지 ‘맛있는 제주 여행 이벤트’도 운영한다. 이 기간 착한가격 업소, 백년가게, 고메스푼 등 분야별 각 1개소씩 2개소 이상의 음식점을 이용한 관광객을 대상으로 영수증을 인증하면, 제주국제공항 부스에서 제주 기념품을 선착순 100명에게 제공할 예정이다.