"우리 딸은 이채원"…유가족, 피살 여고생 이름 공개·엄벌 촉구

"부당한 감형은 두번째 살인…가해자 장윤기에 법정 최고형을"

한밤중 귀가하다 흉기에 찔려 숨진 여고생의 유가족이 피해자의 이름과 얼굴을 공개하며 가해자에 대한 엄벌을 촉구했다.



고(故) 이채원(17) 양의 부모는 1일 딸의 초상화를 공개하고 "사람을 살리는 직업을 꿈꾸고 누군가를 돕는 일을 좋아했던 아이를 잃은 뒤 가족의 삶은 완전히 무너져 내렸다"며 "채원이의 억울함을 풀고 같은 피해자가 다시는 나오지 않기를 바라는 마음으로 입장을 낸다"고 밝혔다.

광주 흉기 살인사건 희생자 고(故) 이채원 양 초상화. 연합뉴스

유족은 피의자 장윤기(23)에 대해 "추호의 동정도 받을 자격이 없는 범죄자"라며 "사법부가 엄중한 처벌을 통해 정의가 살아있음을 보여주길 바란다"고 강조했다.



이어 "재판 과정에서 부당한 감형이 이뤄진다면 고인과 유가족에 대한 두 번째 살인과 다름없다"며 법정 최고형 선고와 함께 시민에게는 엄벌 탄원 운동 동참을 호소했다.



이양의 친구와 교사들에 대한 심리 치유 지원, 사건 현장 주변 안전시설 확충도 유족은 요청했다.



이들은 "LED 가로등과 고화질 CCTV, 안심 비상벨 설치를 확대하고 학생들의 하교 시간대 순찰을 강화해야 한다"며 "채원이의 희생이 청소년 안전망을 개선하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.



광주전남추모연대 등 시민사회단체는 유족과 함께 오는 22일 이양의 49재를 봉행할 예정이다.



이양은 지난달 5일 0시 11분께 광주 광산구 월계동 한 거리에서 장윤기가 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다.



장윤기는 애초 자신의 교제 요구를 거절한 아르바이트 동료 여성을 범행 대상으로 삼았다가 실패하자 불특정을 상대로 분풀이성 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

<연합>