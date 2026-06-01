인하대, 아제르바이잔 바쿠공과대 복수학위 2단계 본격화

인하대학교는 2019년 아제르바이잔 교육부와 협력사업의 하나로 바쿠공과대학(BEU)와 ‘3+1 공동운영 교육과정’ 추진에 합의했다. 3년 동안 현지 내 공부 뒤 나머지 1년은 한국에서 학점을 이수하도록 해 2개 대학의 학위를 수여하는 게 골자다.

인하대는 BEU 복수학위 프로그램(DDP) 2단계 사업에 본격 돌입했다고 1일 밝혔다. 앞서 인하대는 2020년부터 정보통신·전자·전기·토목 등 4개 공학계열을 중심으로 1단계 일정을 진행했다.

이번 2단계는 아제르바이잔 정부가 기존 성과를 높이 평가해 대통령령으로 승인하면서 이뤄졌다. 인하대는 공학계열에서 인공지능(AI)과 데이터사이언스 분야까지 확대할 예정이다. 강의 언어는 한국어에 더해 영어 기반으로 넓힌다. 글로벌 경쟁력 강화 차원이다.

기간은 딩초 7년(2020∼2027년)에서 9년(2025∼2034년)으로 늘어난다. 입학생 모집 기수도 4개 기수에서 향후 6개 기수로 많아진다. 인하대의 공학교육 모델이 해외 정부 주도의 혁신사업으로 정착한 사례라는 점에서 의미가 크다는 게 대학 측 설명이다.

인하대는 AI·데이터사이언스 분야를 통해 미래 산업 수요에도 대응하고자 한다. 조명우 총장은 “앞으로도 첨단 부문 중심으로 글로벌 교육협력을 강화해 세계 무대에서 경쟁력을 갖춘 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.