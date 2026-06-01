임태희 "교육 기본은 인성…정치적 외풍 막아낼 것"

임태희 경기도교육감 후보는 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 "급변하는 미래 인공지능(AI) 시대가 오더라도 사람과 사람을 연결하는 기본 인성의 가치만큼은 절대 바뀌지 않는다"며 인성교육의 중요성을 강조했다.
임 후보는 이날 보도자료를 통해 "기초 공사 없는 집이 모래성인 것처럼 인성이 결여된 민주시민교육은 공허할 뿐"이라며 "올바른 인성교육이 제대로 자리 잡힌다면 그 튼튼한 토대 위에서 타인을 존중하는 민주시민의 자질은 자연스럽게 길러진다"고 밝혔다.
임 후보가 인성교육을 강조하면서 민주시민교육을 언급한 것은 상대 후보인 안민석 후보가 최근 토론회에서 임 후보를 향해 재임 시절 경기도교육청 조직개편 과정에서 민주시민교육과를 생활인성교육과로 개편한 것을 비판한 데 따른 것이다.
그는 안 후보가 자신을 에듀폴리티션(교육정치가)이라고 소개하는 등 교육과 정치의 결합을 내세우는 것을 의식한 듯 "우리 아이들을 특정 이념이나 정치적 외풍으로부터 철저히 막아내고 바른 인성을 갖춘 인재로 키우겠다"고도 했다.
이번 선거에서 현 교육감으로 재선에 도전하는 임 후보는 진보 진영 단일후보인 안 후보와 맞대결한다.
<연합>