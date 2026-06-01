군, 감염병 관리 전산화… 환자·접촉자·병상까지 한눈에

군에서 감염병이 생기면 앞으로 환자와 접촉자, 병상 현황을 한 시스템에서 확인할 수 있게 된다.

국방부는 전군 감염병 관리 업무를 전산화한 ‘국방감염병관리체계’ 운영을 시작한다고 1일 밝혔다. 밀집·밀폐·밀접한 군은 병역 특성상 감염병 확산 위험이 크다. 앞으로 환자, 의심자, 접촉자와 의료 자원을 한 시스템에서 관리할 수 있게 된 것이다.

국방부가 1일부터 운영 시작한 ‘국방감염병관리체계’ 포스터. 국방부 제공

국방감염병관리체계는 질병관리청 방역통합정보시스템과 군 내부 인사·의료·군수 등 대내외 10개 체계를 연결해 한곳에서 관리하는 구조다. 국방부는 휴가·외출·교육·파견 등으로 군 밖에서 발생한 감염병 정보까지 수집해 관리 사각지대를 줄이는 것이 목표라고 설명했다.

감염병 환자뿐만 아니라 의료 자원도 통합 관리된다. 백신·의약품·마스크 등 의무 물자 재고와 입원 병상, 격리시설도 파악할 수 있다. 또 군별·부대별·기간별 통계와 도표·그래프 기능으로 감염병 상황 발생 시 의사결정과 자원 배분도 지원한다.

국방부 성기욱 보건복지관은 “감염병 발생 시 전략적인 의사결정과 자원의 적재적소 배분을 지원할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.