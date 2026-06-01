“계단서 운동했다” 발뺌하다 CCTV에 덜미... 아파트 연쇄 방화범 구속

충북 음성서 라이터로 복도 적치물에 불붙여... 주민 초기 진화로 대참사 면해

충북 음성의 한 아파트 복도에 방화로 인한 그을음과 탄 흔적이 남아 있다. 음성소방서 제공

충북 음성의 한 아파트에서 여러 층을 돌며 잇따라 불을 지른 20대 입주민이 법원에 의해 구속됐다.

1일 경찰에 따르면 충북 음성경찰서는 현주건조물방화 혐의로 20대 여성 A씨를 구속했다.

A씨는 지난달 29일 오후 7시 20분쯤 음성군 음성읍에 위치한 18층 아파트에서 여러 층을 이동하며 고의로 불을 지른 혐의를 받고 있다. 경찰 조사 결과 A씨는 라이터를 사용해 총 5개 층의 복도와 계단에 적치되어 있던 종이상자와 종이류, 의자 쿠션 등에 잇따라 불을 붙인 것으로 파악됐다.

다행히 불은 집 안에 있던 주민들이 소화기를 들고 나와 초기에 진화하거나 자연적으로 소멸하면서 대형 화재로 확산하지는 않았다. 그러나 이 과정에서 주민 2명이 연기를 흡입해 병원 치료를 받았으며 A씨 본인도 연기를 마신 것으로 확인됐다. 아파트 복도와 계단은 화재 발생 시 유일한 대피로 역할을 하는 만큼 자칫하면 대규모 인명 피해로 이어질 수 있었던 위험한 상황이었다.

A씨는 범행 직후 진행된 경찰 조사에서 “계단에서 운동하고 있었다”며 혐의를 전면 부인했다. 그러나 경찰이 아파트 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 증거로 제시하며 압박하자 결국 범행 사실을 인정한 것으로 드러났다.

경찰 조사에서 A씨는 “아파트 공용공간에 쌓인 쓰레기 문제와 직장 스트레스로 인해 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 사안의 중대성을 고려해 지난달 30일 구속영장을 신청했으며 법원은 증거인멸과 재범 우려가 있다는 점을 인정해 영장을 발부했다. 현재 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 파악하는 한편 정신건강 상태 등에 대한 추가 조사를 진행하고 있다.