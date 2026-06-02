카브루, ‘리얼 레몬 하이볼 生 제로슈거’ 출시

아티스트 권은비 모델 발탁…여름 시즌 마케팅 전개

카브루(KABREW)의 리얼 하이볼 모델 ‘권은비’ (사진출처=카브루)

카브루(KABREW, 대표 박정진)가 ‘리얼 하이볼’ 시리즈의 신규 라인업으로 ‘리얼 레몬 하이볼 生 제로슈거’를 선보인다.

카브루의 ‘리얼 하이볼’ 시리즈는 2024년 레몬과 라임 슬라이스 과일 원물을 넣은 제품을 시작으로, 2025년에는 자몽·패션후르츠 과육 알맹이를 넣은 제품을 선보이며 과일 원물을 활용한 제품군을 확대해 왔다. 이어 지난 3월에는 한국인에게 친숙한 배·오렌지 과육 퓨레와 알맹이를 넣은 라인업을 확대하며 브랜드 대표 하이볼 시리즈로 운영하고 있다.

카브루(KABREW)의 ‘리얼 레몬 하이볼 生 제로슈거’ (사진출처=카브루)

이번 신제품은 레몬 플레이버를 제로슈거 버전으로 새롭게 선보이는 제품이다. 기존 제품의 시그니처였던 레몬 슬라이스를 그대로 담아 과일 원물 비주얼과 레몬 풍미를 강조했으며, 제로슈거 콘셉트를 적용했다.

이와 함께 카브루는 여름 시즌과 어울리는 아티스트 권은비(KWON EUNBI)를 모델로 선정하고 다양한 마케팅 활동도 진행할 예정이다. 카브루는 권은비의 청량하고 트렌디한 이미지가 제품 콘셉트와 부합한다고 설명했다.

카브루 관계자는 “올여름 모델을 활용한 디지털 광고와 옥외광고 등 다양한 마케팅 활동을 통해 소비자들과 적극적으로 소통할 계획”이라고 전했다.

한편, ‘리얼 레몬 하이볼 生 제로슈거’는 6월 3일부터 GS25와 CU에서 판매된다.