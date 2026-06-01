‘에이핑크’ 출신 홍유경, 임신 소식 전해… 태명은 ‘당당이’

그룹 ‘에이핑크’ 출신 홍유경이 아이를 품에 안게 됐다는 소식을 직접 전했다.

그룹 ‘에이핑크’ 출신 홍유경이 임신 소식을 직접 전했다. 홍유경 사회관계망서비스(SNS)

홍유경은 지난 5월 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 임신 사실을 공개하며 팬들과 기쁨을 나눴다. 그는 “제 뱃속에 예쁜 아기가 찾아왔다”며 설레는 마음을 전했고, 새로운 가족을 맞이하게 된 소감을 솔직하게 밝혔다.

현재 임신 16주 차에 접어들었다고 알린 홍유경은 안정기에 들어선 만큼 조심스럽게 소식을 전하게 됐다고 설명했다. 이어 뱃속 아기의 태명도 공개했다. 그는 아이가 당당하게 성장하길 바라는 마음을 담아 ‘당당이’라고 태명을 붙였다고 전했다.

또한 홍유경은 처음 겪는 임신과 출산 준비 과정에 대한 기대감도 드러냈다. 그는 “아직 아무것도 모르는 초보 예비 맘이지만 열심히 배워나가며 멋진 엄마가 되어볼 테니 지켜봐 주시고 많은 응원과 사랑 부탁드린다”며 노력을 다짐했다.

또 아이와 같은 띠를 가진 엄마들과 소통을 언급하면서 “같이 준비하자”는 취지의 말을 건넸다. 그는 곧 태어날 아기에게도 “건강하게 무럭무럭 자라서 만나자”고 애정을 드러냈다.

함께 공개된 사진에는 초음파 이미지가 담겨 눈길을 끌었다.

홍유경은 지난 2011년 걸그룹 ‘에이핑크’의 원년 멤버로 가요계에 첫발을 내디뎠다. 데뷔 초 팀 활동을 함께하며 팬들의 사랑을 받았지만, 2013년 학업에 집중하기 위해 그룹을 떠나 새로운 길을 선택했다.

이후 연예계 활동보다는 개인적인 삶에 집중해 온 그는 2023년 피부과 전문의와 결혼하며 인생의 새로운 출발을 알렸다. 결혼 이후 비교적 조용한 일상을 이어오던 가운데 이번 임신 소식을 전하며 많은 이들의 축하를 받고 있다.

특히 홍유경은 팀을 떠난 뒤에도 에이핑크 멤버들과 꾸준히 인연을 이어온 것으로 알려졌다. 최근에는 멤버 윤보미의 결혼식에 참석해 변함없는 우정을 보여주기도 했다.

팬들은 “정말 축하한다”, “드디어 알리게 됐구나”, “몸 조심하라” 등의 응원 메시지를 남기며 새로운 가족을 맞이하는 홍유경에게 따뜻한 축하를 보내고 있다.