BTS 뷔가 이상형이라는 이금희 “사람들이 한심하게 쳐다봐”

방송인 이금희가 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔를 향한 변함없는 팬심을 드러내며 이상형에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

지난 31일 유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’에는 ‘어떤 결혼은 혼자서도 한다. 무한 공감과 소신 발언이 공존하는 도시 여자들의 덕질 토크’라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처

이날 이금희는 배우 고아성, 출판편집자 김민경, 유튜버 찰스엔터와 함께 결혼관과 이상형, 덕질 문화 등에 대해 이야기를 나눴다.

대화 도중 이금희는 “내가 아직도 이상형 이야기를 하면 사람들이 한심하게 쳐다보는 것 같다”며 웃었다. 이어 “그래도 이 자리에서는 솔직하게 이야기할 수 있을 것 같았다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처

출연진이 널리 알려진 이상형이 있지 않느냐고 묻자 이금희는 주저 없이 뷔를 언급했다. 그는 “사실 나는 뷔님을 정말 좋아한다”며 “그런 이야기를 할 때마다 뷔 님께 죄송한 마음이 든다. 얼마나 부담스러우시겠느냐”고 말해 웃음을 자아냈다.

이금희는 과거에도 “뷔 같은 꽃미남 스타일을 좋아한다”면서 여러 차례 이상형으로 꼽으며 팬심을 드러낸 바 있다. 이날 역시 “TV나 유튜브, 책을 보면서도 늘 마음속 이상형이 있는데 현실에서는 만나기 어렵다”며 “그게 내 고민”이라고 털어놨다.

유튜브 채널 ‘여의도 육퇴클럽’ 캡처

또 그는 “뷔님을 평생 한 번이라도 볼 수 있을까 하는 생각을 해본다”면서도 “만약 직접 만나지 못하더라도 괜찮다. 내 마음속에 유니콘 같은 존재로 남아 있는 것만으로도 충분하다”고 말했다.

이금희의 고백에 출연진들은 공감을 나타냈고, 온라인에서도 “팬심은 나이와 상관없다”, “이금희의 표현이 순수하고 귀엽다”, “덕질하는 마음에 공감된다” 등의 반응이 이어졌다.