스타벅스 선불금 환불 첫날…매장 '차분' vs 온라인 '인증 확산'

강남 일대 요청 고객 드물어…온라인서는 계좌 인증·동참 유도 게시글

무기명 실물 카드는 매장에서 1회 최대 10장·10만원 한도로 환불

스타벅스코리아의 선불카드 전액 환불 조치가 시작된 첫날인 1일 오프라인 매장 방문은 한산했던 반면 온라인에서는 환불 신청 인증과 동참 요구가 이어지는 등 온도 차가 보였다.



이날 서울 강남구 일대 스타벅스 매장 5곳을 취재한 결과 현장 분위기는 대체로 차분한 상태를 유지했다. 매장에서는 실물 선불카드를 들고 와 환불을 요청하는 고객을 찾아보기 어려웠다.

스타벅스코리아는 1일부터 오는 14일까지 2주일 동안 충전 금액 사용 비율 조건과 관계없이 고객이 요청할 경우 한시적으로 환불을 지원하겠다고 지난 26일 밝혔다. 사진은 이날 서울 시내 한 스타벅스 매장. 연합뉴스

한 스타벅스 매장 직원은 연합뉴스에 "개장 직후 무기명 선불카드를 환불하는 고객이 일부 있긴 했지만, 한 손에 꼽을 정도로 많지는 않았다"고 말했다.



다른 매장 직원들도 "구체적인 환불 건수는 밝히기 어렵다"면서도 환불 요청이 눈에 띄게 몰리는 분위기는 아니라고 설명했다.



일각에서는 이번 사태로 스타벅스의 선불카드 충전금 환불이 줄을 잇는 이른바 '스벅런'이 나타날 것이라는 전망도 나왔지만, 매장 분위기는 달랐던 것이다.



다만 온라인에서는 매장과 다소 다른 분위기가 나타났다.



대전 지역의 시민들이 모인 한 블로그에서는 이날 오전 1시께 "스벅카드 환불 신청했다. 카드 한 장당 계좌 인증을 해야 한다"며 환불 방법을 안내하는 글이 올라왔고, 이에 호응하는 댓글 10여건이 달렸다.



또 다른 온라인 커뮤니티에도 "스타벅스 앱에 남아 있던 잔액을 전부 환불 신청했다", "실물 카드를 매장에 가져가 일부 금액을 현금으로 돌려받았다"는 등의 글이 올라왔다.



환불 신청 화면이나 영수증 등을 찍은 이른바 '환불 인증사진'도 공유되며 일부 소비자들 사이에서 환불에 동참하는 움직임이 이어졌다.

광주 지역의 한 소비자가 스타벅스 선불 충전금 환불 인증 사진을 올린 모습. 네이버 카페 갈무리

광주 지역 시민들이 모인 한 온라인 커뮤니티에도 환불 인증 글이 게시됐다.



한 시민이 "오늘부터 스타벅스 카드 잔액을 전액 환불해준다고 해 매장을 찾았다"며 7만3천원가량을 현금으로 돌려받았다는 내용의 글과 사진을 올렸다.



해당 글에는 "나도 얼른 가야겠다", "앱으로 신청하려니 접속이 몰렸는지 대기 화면이 뜬다"는 등의 댓글이 이어졌다.



스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일 당일 이른바 '탱크 데이'(Tank Day) 마케팅 논란으로 환불 요구가 이어지자 오는 14일까지 일시적으로 기준을 완화키로 했다.



기존에는 카드 잔액 기준으로 60% 이상을 사용해야 남은 돈을 돌려받을 수 있었지만, 사용 조건 없이 전액 환불받을 수 있도록 한 것이다.



스타벅스코리아 감사보고서에 따르면 지난해 말 기준 스타벅스 선불금 규모는 4천276억원 수준이다.

서울시내 스타벅스 매장의 환불 및 회원탈퇴 안내문. 스타벅스는 1일부터 14일까지 2주간 충전 금액 사용 비율 조건과 관계없이 고객이 요청할 경우 한시적으로 환불을 지원한다. 연합뉴스

스타벅스 애플리케이션에 등록된 기명 카드는 앱을 통해 환불을 신청하면 된다.



홈에서 '페이'(PAY)를 선택한 뒤 '내 카드 관리'에 들어가 '잔액 환불'을 누르고 계좌를 인증하면 신청이 완료된다.



환불금은 신청 완료 후 7영업일 안에 순차로 입금된다. 입금자명은 '에스씨케이컴퍼니'다.



앱에 등록하지 않은 무기명 실물카드는 매장을 직접 방문하면 해당 금액만큼 현금으로 환불받을 수 있다. 다만, 드라이브스루(drive-through·승차 구매) 매장 및 일부 매장에서는 환불 접수가 제한된다.



즉시 현금 환불의 경우 매장에서 1회에 카드 최대 10장, 금액 10만원 한도 내에서 가능하다.



실물카드의 환불금을 계좌로 받고 싶다면 오는 8일 이후 매장을 방문해 직원에게 계좌 환급용 큐알(QR) 코드를 요청해 환불을 신청하면 된다.



이를 통한 환불금은 오는 15일 이후 7영업일 이내 순차 입금된다.



앱과 QR 접수를 통한 계좌 환불 통합 한도는 1인당 200만원이다.



이번 환불 기준 일시적 완화는 스타벅스코리아 자사 카드를 대상으로만 진행된다. 카카오톡 앱 내 선물하기 코너에서 구매한 모바일교환권(e카드교환권) 등은 환불 대상이 아니다.



아울러 오는 14일까지는 부정 거래 방지 및 운영 제한으로 매장에서 실물 카드 판매 및 모바일교환권의 실물 스타벅스 카드 교환이 중단된다. 그러나 교환 즉시 사용하는 경우는 교환이 가능하다.



또 같은 기간 앱에서 스타벅스 카드 잔액 이전 또한 일시적으로 불가능하다.

<연합>