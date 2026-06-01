BYD 앞세운 중국, 수입차 시장 일본 첫 추월

4월 국가별 판매서 3위 올라

전기차·SDV 기능 어필 분석

전기차를 앞세운 중국 완성차 업계가 국내에서 빠르게 입지를 키워가고 있다. 최근 국내 수입차 시장에서 처음으로 국가별 판매 3위에 오른 중국은 혼다 철수 등으로 입지가 줄어든 일본의 자리를 대체하고 있다는 평가를 받는다.

서울 용산구 전기차 브랜드 BYD 매장을 찾은 고객들이 전시된 차량을 둘러보고 있다. 뉴시스

1일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난 4월 수입차 시장에서 국가별 신차 등록 대수 순위는 유럽 1만6385대, 미국 1만3611대, 중국 2023대, 일본 1974대 등 순으로 나타났다. 국내에서 중국차가 일본차 판매를 앞지른 것은 올해 4월이 처음이다.



특히 중국은 BYD라는 단일 브랜드로 렉서스, 도요타, 혼다 등을 앞세운 일본을 넘어섰다. 같은달 이들 브랜드의 신차 등록 대수는 BYD 2023대, 렉서스 1079대, 도요타 829대, 혼다 66대 등으로 집계됐다. BYD는 국내 전기차 보조금 등에 힘입어 지난 3월에 이어 2개월 연속 수입 브랜드 판매 4위에 오르기도 했다.



최근 고유가로 전기차 선호가 커진 상황에서 국내 소비자들이 가격 경쟁력에 더해 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 기능을 갖춘 중국차로 눈을 돌리고 있다는 분석이 나온다. 다른 국가보다 진입장벽이 높았던 한국 수입차 시장에서 중국산에 대한 선입견이 점차 희석되고 있다는 것이다.



올해는 국내 시장에 본격 진출하는 지리자동차그룹의 지커 등 다른 중국 전기차 브랜드들의 공세가 수입차 시장에 어떤 영향을 미칠지도 관심이다. 지커는 지난달 ‘수입차 1번지’로 불리는 서울 강남구 영동대로에 브랜드 전시장 ‘지커 브랜드 갤러리’를 열고 본격적인 한국 공략 의지를 다지기도 했다.