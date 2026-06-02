네이버, 드론 이용 스마트시티 시장 정조준

드론 전문 유비파이에 투자

AI·공간 정보 기술과 결합해

시설 점검·교통관리 등 활용

네이버가 드론 전문 기업 유비파이와 손잡고 피지컬 인공지능(AI) 역량을 높여 스마트 시티·공공 시장 공략을 본격화한다. AI·공간 정보 기술을 드론과 결합해 시설 점검과 재난 대응, 교통 관리 등 미래 사업 기회를 모색할 방침이다.

네이버 사옥. 네이버 제공

네이버가 1일 투자처로 밝힌 유비파이는 드론 군집비행 기술과 자율비행 플랫폼 전문 기업이다. 국내 드론 기업으론 처음으로 ‘1000만달러 수출의 탑’을 수상했고, 드론 산업 핵심 운영체제(OS)인 ‘PX4’를 관장하는 글로벌 기구 드론코드재단 이사회에 국내 기업 중 유일하게 참여하고 있다. 네이버는 이번 투자를 통해 AI와 클라우드, 현실과 가상 환경 차이를 최소화하는 디지털 트윈 등 기술과 유비파이의 드론 하드웨어·운용 기술을 결합해 새로운 활용 가능성을 발굴하기로 했다.



드론은 정보기술(IT) 기업이 미래 사업 가능성으로 주목하는 핵심 기술로 꼽힌다. 드론은 카메라와 센서, 위성항법장치(GPS), 통신 장비 등을 탑재해 현장 데이터를 실시간으로 수집할 수 있다. 드론이 수집한 데이터를 AI로 분석해 차량 흐름을 최적화하거나 시설물 위험 요소를 분석하는 등 미래 도시 기술로 활용도가 높다는 게 업계 설명이다.



글로벌 AI 선도 기업들도 앞서 드론 기술 확보에 나섰다. 마이크로소프트는 드론과 자율주행차용 시뮬레이션 플랫폼을 개발한 바 있고, 엔비디아는 피지컬 AI용 그래픽처리장치(GPU) ‘젯슨’을 앞세워 드론과 로봇 등 미래 AI 생태계 구축에 힘을 쏟고 있다. 알파벳(구글) 자회사 윙은 자율주행 드론 배송 서비스를, 아마존은 배송용 드론 ‘프라임 에어’를 운영해 데이터와 물류 AI를 결합하는 데 집중하고 있다. 업계에서는 배송 서비스보단 시설물 안전 점검과 산불 감시, 재난 대응, 교통 관리, 치안 서비스에서 드론이 먼저 활용될 것으로 전망하는데, 네이버가 고정밀 지도·디지털 트윈 등 공간 정보 분야 기술력을 갖춘 만큼 드론과의 시너지가 높을 것으로 보고 있다. 국방 AI 전환(AX) 사업에 뛰어든 네이버가 국방 영역에서 드론 기술을 활용할 것이란 관측도 나온다.