“영웅의 헌신 기억”…보훈공단, 6월 한 달 보훈문화 확산 나선다

한국보훈복지의료공단이 창립 45주년과 호국보훈의 달을 맞아 다채로운 문화 행사를 개최한다. 국가유공자 헌신을 기리고 이재명 정부 국가보훈 기조에 발맞추는 행보다.

보훈공단은 원주 현충탑 참배를 시작으로 전국 6개 보훈병원과 8개 보훈요양원 등 산하 기구에서 다채로운 보훈 문화 행사를 개최한다고 1일 밝혔다. 이날 윤종진 보훈공단 이사장과 임원진, 간부들은 원주 현충탑을 참배하고 순국선열과 호국영령의 넋을 기렸다. 이 자리에서 국가유공자 예우라는 보훈공단의 설립 목적을 다시 한번 새겼다.

윤종진 보훈공단 이사장과 임원진, 간부들이 1일 원주 현충탑을 참배하고 순국선열과 호국영령의 넋을 기리고 있다. 보훈공단 제공

보훈공단은 대국민 참여를 이끄는 다채로운 행사도 주관한다. 우선 '보훈, 기억을 잇는 감동 사연 공모전'이 이달 9일부터 30일까지 진행된다. 전국 보훈병원과 8개 보훈요양원에서 겪은 진료, 재활, 간병 등의 따뜻한 사연을 1000자 내외 수필 형식으로 접수하면 된다.

심사를 거쳐 대상 1명 등 43명을 선정해 시상한다. 우수 사연은 라디오 방송과 힐링콘서트 등을 통해 전국에 감동을 전파할 예정이다.

지난 5월 대국민 참여 행사로 진행된 달리기 챌린지 '보훈런'의 성공적인 성과를 유공자 예우로 잇는 뜻깊은 나눔도 이어진다. 보훈런은 전체 완주자 40%가 10∼30대일 정도로 젊은 층의 폭발적인 호응을 얻었다.

4500여명이 참여해 당초 목표 누적 거리였던 4500㎞의 46배가 넘는 20만여㎞를 완주하는 기록을 세웠다. 이런 국민들의 뜨거운 호응이 실질적인 나눔으로 이어지도록 오는 23일 원주보훈요양원과 원주보훈회관을 찾아 450여명 국가유공자 어르신에게 건강식품 위문품을 전달할 계획이다.

이달 25일에는 원주 밥상공동체 종합사회복지관에서 '기억으로 잇는 호국이야기' 출판기념회가 개최된다. 보훈공단이 후원하고 지역 사회적협동조합이 협력해 전쟁을 겪은 어르신들이 직접 제작한 이 그림책은 지역 보육시설 낭독 활동 등에 활용된다.

국가보훈부가 주최하는 '2026 코리아 메모리얼 페스타'에도 동참한다. 이달 6일부터 7일까지 서울 한강난지공원에서 국민 대상 홍보관을 운영하며 순금 태극기 증정 이벤트 등 참여 행사를 진행한다.

전국 6개 보훈병원에서도 보훈 문화 확산을 위한 행사와 전시를 진행한다. 6월 한 달간 '영웅의 헌신을 기억하는 보훈병원' 표어 아래 내원객 대상 친절 행사를 추진한다. 중앙보훈병원은 백석대학교 연계 위문 공연과 함께 대한민국상이군경회와 공동으로 '베트남 참전 사진 기록전'을 개최한다. 광주보훈병원은 '2026 안보사진 전시회'를 운영한다.

전국 8개 보훈요양원과 보훈원 등 소속 복지시설은 민·관·군이 참여하는 위문 공연과 세대 공감 프로그램을 운영한다. 보훈원은 제55보병사단 군악대 공연을 진행한다.

대전보훈요양원은 국군간호사관학교 생도들과 연계해 유공자에게 직접 만든 무궁화를 달아드리고 감사 편지를 낭독하는 시간을 마련한다. 전주보훈요양원은 '나누리 예술단' 문화 공연을 진행한다. 수원보훈요양원은 이달 30일 시립보훈어린이집 아동과 입소 어르신이 함께 참여하는 '태극 모자이크 만들기'를 통해 세대 간 나라 사랑의 의미를 되새긴다.

윤종진 보훈공단 이사장은 "창립 45주년을 맞이하는 뜻깊은 해에 전국 6개 보훈병원과 8개 보훈요양원의 임직원, 그리고 국민이 직접 참여하여 국가유공자의 헌신에 보답할 수 있는 다채로운 행사를 준비했다"며 "앞으로도 영웅들을 존중하고 예우하는 보훈 문화가 일상에 깊이 뿌리내릴 수 있도록 보훈공단이 앞장서겠다"고 말했다.