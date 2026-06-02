96년생 음식을 앞에 두고 시선만 살피면 복이 안온다. 84년생 모르고 행한다면 결과를 예측할 수 없다. 72년생 노력만으로 모든 것을 다 이룰 수 없다. 60년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하세요. 48년생 강자에게는 정도로, 약자에게는 유연하게. 36년생 잘나거나 못나거나 배울 점이 있다.

97년생 생각보다 해결하기가 호락호락하지 않다. 85년생 불행은 지나친 욕심에서 비롯된다. 73년생 마음먹은 대로 현실이 따라주지 않는다. 61년생 의욕은 강하지만 나서지 말자. 49년생 금전융통은 박씨왕씨 장씨에 부탁하시요. 37년생 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다.

98년생 목표지점을 앞두고 있다면 차분하게 하라. 86년생 소비자들은 서비스가 나은 곳을 찾는다. 74년생 진실한 종교란 영원을 추구하는 마음이다. 62년생 경제적으로 안정되고 있는 운이다. 50년생 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라. 38년생 무심한 자식들 때문에 마음 상할 수 있다.

99년생 변화의 사이클이 짧아지는 시기다. 87년생 다시 시작하는 마음으로 걸음을 내딛자. 75년생 생각은 많지만 몸이 따라가지 못한다. 63년생 지나친 겸손도 위장한 것처럼 느껴진다. 51년생 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라. 39년생 다른 곳으로 움직이려니 힘들다.

00년생 길이 험하다 늦은 외출은 삼가라. 88년생 사소한 약속라도 끝까지 지켜라. 76년생 부동산매매는 동남방으로 추진하세요. 64년생 무심코 길을 지나다가 귀인을 만난다. 52년생 타협이 이루어지지 않거나 불신감이 온다. 40년생 재물이 들어올 수 있지만 독식은 피하라. 28년생 남서쪽으로 움직이는 것은 피하는 것이 좋겠다.

01년생 일에 침착하게 행동함이 필요하다. 89년생 소박한 것이 진정 가치 있다. 77년생 재정문제 신용문제는 북동방으로 추진하세요. 65년생 개성을 잃지 말고 돋보이게 하라. 53년생 강하게 부딪칠수록 저항이 세질 수 있다. 41년생 고마움을 표시하고 예의를 중히하면 길하다. 29년생 변변한 것이 없다고 의기소침해지지 마라.

02년생 상품을 잘 보고 구입하라. 90년생 구름이 되고 싶지만 지금은 시기가 아니다. 78년생 점포매매는 북동방으로 추진하세요. 66년생 구사 일로 갑자기 문제를 야기할 수 있다. 54년생 충동구매로 소비가 과할 수 있다. 42년생 욕심을 자제하고 충분한 휴식을 취해라. 30년생 경망한 행동은 자신을 곤혹스럽게 만든다.

03년생 동지이지만 남을 너무 믿지 마라. 91년생 사려 깊은 행동은 자신을 드높인다. 79년생 금전문제는 조씨 이씨 박씨에 부탁하세요. 67년생 무엇을 원하는지 인식하지 못하면 진행이 없다. 55년생 발 빠른 움직임을 보인다면 성과가 크다. 43년생 후회할 바에는 안전한 쪽을 택하라. 31년생 서류가 잘못되어 다시 돌아온다.

04년생 경솔하거나 가벼운 언동은 삼갈 것. 92년생 서로 다른 것을 주고받는 것이 현명하다. 80년생 아파트 빌라 주택매매는 북남방으로 추진하세요. 68년생 적자가 계속 이어지면 상황이 불리해진다. 56년생 현재 일에 힘을 한곳으로 집중시켜라. 44년생 작은 마찰은 먼저 양보하고 마무리해라. 32년생 몇 걸음 걷지도 않고 피곤해지는 현상은 준비 부족.

05년생 통신조심 손재수 있으니 조심하라. 93년생 분실사고를 당할 우려가 다분하니 주의가 요구된다. 81년생 금전융통은 북동방에서 기쁨소식이 온다. 69년생 타인에게 피해를 주거나 도가 지나치면 안좋다. 57년생 상상만으로 일을 벌이면 결과가 좋지 않다. 45년생 심심풀이로 하는 일이 습관이 될 수도 있다. 33년생 작은 것에 만족하는 것이 덕이 되는 운이다.

06년생 쉽운 일도 생각 없이 행동함은 위험. 94년생 암시를 이해해야 문제 해결에 도움이 된다. 82년생 상가나 건물매매는 서북방에서 통신이 온다. 70년생 인격을 유지하고 싶다면 자신을 낮추어라. 58년생 일에는 원인이 있으니 근원을 분석해 보라. 46년생 집안에 우환이 발생할 가능성이 있다. 34년생 자녀문제로 의견차이 생기면 조율하라.

95년생 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다. 83년생 재정관계는 오전에 약속하면 성과가 있다. 71년생 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직여라. 59년생 도움을 받으니 금전적인 손해는 감수해라. 47년생 기대하지 않은 재물을 생각하지 말라. 35년생 방심하면 사고날 수 있으니 안전운전해라.

백운철학원