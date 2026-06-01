벌써 데뷔 13주년… BTS 페스타 연다

빅히트, 4일부터 2주간 개최

신곡 음원·뮤비·사진 등 공개

그룹 방탄소년단(BTS)이 데뷔 13주년을 기념하는 ‘BTS 페스타’(BTS FESTA)를 개최한다. 소속사 빅히트 뮤직은 1일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 BTS의 데뷔일(6월13일)을 기념해 4일부터 2주간 열리는 ‘2026 BTS 페스타’ 타임테이블을 공개했다.



올해 ‘BTS 페스타’의 타이틀은 ‘13(B)TS’. 빅히트 뮤직은 “12가 하나의 완전한 주기를 뜻한다면 13은 그 완성 너머를 향하는 숫자”라며 “지난 12년의 여정에 BTS와 아미(ARMY·팬덤명)만의 새로운 1을 더해 함께 다음 장으로 나아가는 출발점이라는 의미를 담았다”고 설명했다.



4일 가족 콘셉트로 촬영한 방탄소년단의 단체 사진 공개를 시작으로 5일에는 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 수록곡 ‘훌리건’(Hooligan)의 퍼포먼스 비디오를 선보일 예정이다.



7일과 8일에는 ‘노멀 로그(NORMAL LOG)’와 ‘13 사이드 필름(13 SIDE FILM)’이 베일을 벗고, 10~11일에는 자체 예능 콘텐츠 ‘달려라 방탄 2.0’이 공개된다.



12일에는 ‘아리랑’ 디럭스 바이닐(Deluxe Vinyl)에만 수록됐던 신곡 ‘컴 오버(Come Over)’가 음원으로 정식 발매된다. 데뷔일에 맞춰 12~13일에는 부산에서 대규모 콘서트가 열린다.



BTS가 부산에서 콘서트를 여는 것은 2022년 10월 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 이후 3년 8개월 만이다.