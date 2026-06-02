제주항공, AI로 위험물 실시간 판독

기내 반입 등 안내 프로그램 도입

안전관리 고도화… 올 해외도 확대

제주항공이 보조배터리 등 항공기 안전을 위협할 수 있는 위험물을 인공지능(AI)으로 실시간 판별하는 시스템을 도입했다.



제주항공은 1일 AI 기반 위험물 안내 프로그램 ‘JRAG(JEJUair Regulation-based AI Guide)’를 국내 지점과 운송 현장에 도입했다고 밝혔다.



JRAG는 광학문자인식(OCR)과 비전 AI 기술을 활용해 물품 정보를 읽고 분석한 뒤 기내 반입 또는 위탁 수하물 가능 여부를 실시간으로 확인해준다. 또 국제항공운송협회(IATA) 위험물 규정과 사내 지침을 반영해 현장에서 위험물 관련 기준을 신속하게 확인할 수 있도록 했다.



제주항공은 국내 지점을 시작으로 올해 안에 해외 지점까지 JRAG 적용 범위를 확대할 계획이다. 실제 운영 데이터를 바탕으로 시스템 정확도를 높이고 국제 규정 변경 사항 등을 반영해 기능을 개선해 나갈 방침이다.