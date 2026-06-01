한화에어로 폭발 사고로 7명 사상…"추진제 세척 중 폭발"

관계자 "공정 위험 크지 않다고 인지"…사망자 5명 중 2명은 계약직 근로자

작년·올해 소방당국 화재안전조사에서는 폭발 사고 발생 건물은 제외

연 2회 소방 자체 점검…"규모 작은 이날 폭발 건물은 점검 보고 의무 아냐"

1일 오전 10시 59분 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생, 5명이 사망하고 1명이 전신화상으로 중상, 1명이 경상을 입었다.



경찰과 소방 당국에 따르면 최초 신고 당시 "폭발음이 들렸다", "연기가 많이 난다"는 등 동시간대 119 신고가 30여건 접수됐다.

1일 오전 10시 59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생해 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다. 소방 당국은 오전 11시 17분께 소방 대응 1단계를 발령한 뒤, 화재 발생 50분 만에 초진을 완료했다. 연합뉴스

소방 당국은 오전 11시 17분께 소방 대응 1단계를 발령한 뒤, 인력 100여명과 장비 30여대를 투입해 화재 발생 50분 만에 초진하고, 오후 1시 7분께 불을 완전히 껐다. 오후 1시 8분 이후로 소방 대응 1단계는 해제됐다.



이 불로 지상 1층 544㎡ 면적의 건물 1동이 모두 불에 탔다.



이날 오후 두차례 열린 합동 브리핑에서 사망자들은 모두 폭발한 사업장 내에서 발견됐으며, 생산팀 소속 현장 근로자인 것으로 확인됐다.



이 중 2명은 20대 계약직 근로자고, 나머지 3명은 정규직 근로자로 50대 2명·30대 1명이었다.



부상자 2명은 자력으로 탈출해 구조됐다. 이들 중 전신화상을 입은 중상자는 입원 치료 중이며, 경상자는 병원에서 치료받고 귀가했다.



이들은 이날 오전 8시부터 근무를 시작했고, 모두 규정에 따른 방염복을 입고 있었다고 한화에어로스페이스 측은 밝혔다.

1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 구급차 한 대가 정문 안으로 진입하고 있다. 연합뉴스

폭발 사고는 56동 '세척 공실'에서 로켓 추진제 세척 공정 중에 폭발한 것으로 파악됐다.



한화에어로스페이스 대전사업장 관계자는 합동 브리핑에서 "로켓 추진제 제조 과정에서 다양한 공구를 제작하는데, 이 과정에서 묻은 화약을 세척하는 공정 중에 폭발이 발생한 것으로 보인다"고 밝혔다.



이 관계자는 이번 사고와 관련해 "죄송하게 생각한다"며 "2018, 2019년도 사고 이후 큰 비용을 들여 해당 공정을 자동화 및 정리화 시켰는데 오늘 사고 공정은 당초 위험에 대해 크지 않다고 인지했던 사안"이라고 말했다.



해당 사업장은 국가 보호시설로 경찰과 소방 당국은 관계자들로부터 건물 도면 등을 확보해 자세한 화재 원인을 조사할 예정이다.



현재 건물 구조물이 다 내려앉아 사고 현장에 당장 출입은 어려운 상황인 것으로 전해졌다.



소방 당국은 대전사업장에 대해 지난해와 올해 화재안전조사를 실시했으나, 점검은 주로 본관동 위주로 이뤄진 것으로 확인됐다.



사업장은 연 2회 자체적인 소방 점검 결과를 관할 소방서에 제출해야 하지만, 건물 연면적에 따라 규모가 작은 이날 폭발한 건물은 소방서에 보고할 의무가 없는 것으로 나타났다.



소방 당국 관계자는 "대전사업장은 건물이 수십 개의 동으로 나뉘어 있어 소방법상 (감독 기관이) 개별적으로 모두 점검하기엔 어렵다"며 "폭발한 건물과 같이 면적이 작은 곳은 자체 점검은 하지만 소방서에 보고할 의무는 없다"고 말했다.



경찰은 수사전담팀을 꾸려 화재발생 원인 등에 대한 수사에 착수했다.

1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생한 가운데 전국화학연맹 한화노조 허록 위원장이 사고 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

한화에어로스페이스 대전공장에서는 과거에도 두 번의 폭발 사고가 있었다.



지난 2018년 5월 폭발 사고가 나면서 현장에서 2명이 숨지고 3명이 심한 화상으로 병원 치료를 받다가 사망했다.



이듬해인 2019년 2월에도 대전공장 70동 추진체 이형공실에서 폭발과 함께 불이 나 안에 있던 근로자 3명이 숨졌다.

<연합>