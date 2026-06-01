국민체육진흥공단, 유럽 스포츠 비즈니스 명문 AMOS·ESBS와 교류 확대

유럽 AMOS·ESBS 대학원생 40명 올림픽공원 방문

송파센터 견학·소마미술관 관람 통해 한국형 체육 인프라 체험

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 29일 유럽 최대 규모의 스포츠 비즈니스 전문 교육기관인 ‘AMOS’와 ‘ESBS’ 대학원생 및 관계자들이 공단을 방문했다고 1일 밝혔다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 5월 29일 유럽 최대 규모의 스포츠 비즈니스 전문 교육기관인 ‘AMOS’와 ‘ESBS’ 대학원생 및 관계자들이 공단을 방문했다고 1일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)에 따르면, 프랑스와 스페인에 본교를 둔 AMOS와 ESBS 방문단 약 40명은 서울 송파구 올림픽공원을 찾아 ‘국민체력100’ 사업 소개를 받고 송파센터를 견학하며 공공형 체력 관리 모델을 직접 체험했다.

이번 방문은 유럽 스포츠 경영 분야 미래 인재들에게 대한민국의 스포츠 복지 행정 시스템과 혁신 체육 모델을 소개하고, 글로벌 스포츠 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.

이들은 이후 소마미술관으로 이동해 큐레이터의 해설과 함께 전시 ‘그림책이 살아있다’를 관람하며 스포츠와 예술이 결합된 한국형 문화·체육 현장을 경험했다.

국민체육진흥공단 관계자는 “이번 방문은 유럽의 차세대 스포츠 리더들에게 공단의 인프라와 ‘국민체력100’ 사업의 우수성을 알릴 수 있는 의미 있는 계기였다”고 말했다.