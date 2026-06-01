대전사업장 세 번째 참사… 5명 사망

부상자 2명은 자력으로 탈출 구조돼



한화그룹 “사고 원인 철저하게 규명”

李대통령 “수습에 가용 자원 총동원”

한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고로 5명이 사망하고 2명이 다치는 등 7명의 사상자가 발생했다. 한화에어로스페이스 폭발 사고는 2018년과 2019년 이후 세 번째다. 1일 소방당국에 따르면 이날 오전 10시59분 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 로켓(미사일) 발사제(물체를 추진하는 데 사용하는 화학약품) 세척장에서 폭발 사고가 발생했다. 소방당국은 불이 나자 오전 11시17분 대응 1단계를 발령하고 장비 40여대와 인력 101명을 투입해 오전11시49분 불길을 잡았다. 이어 오후 1시7분에 완진 후 오후 1시8분 대응1단계를 해제했다.<관련기사 2·3면>

이 사고로 현재까지 50대 작업자 3명과 20대 2명 등 5명이 숨지고 30대와 20대 2명이 다쳤다. 사망자 5명은 모두 폭발한 작업장 내에서 발견됐고 부상자 2명은 자력으로 탈출해 구조됐다. 사망자의 경우 시신의 훼손 상태가 심해 신원 파악을 위해 국립과학수사연구원에 신원확인을 요청한 상태이다. 사망자 5명 중 2명은 비정규직 직원이다.

치솟는 연기 1일 오전 10시59분 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생한 가운데 잿빛 연기가 상공으로 치솟고 있다. 이날 사고로 한화에어로스페이스 관계자 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다. 소방당국은 화재 신고 2시간48분 만인 오후 1시7분 불을 완전히 껐다. 대전=연합뉴스

부상자 1명(20대)은 전신화상을 입어 중환자실에서 치료 중이며 나머지 1명은 피해 정도가 경미해 이송된 병원에서 치료를 받고 퇴원한 상태이다. 가재웅 한화에어로스페이스 대전사업장장은 이날 현장 브리핑에서 “폭발 당시 작업 현장에 7명이 있었던 것으로 확인되며 이 중 5명이 숨졌다”며 “같이 있던 2명은 자력으로 탈출해 각각 중상과 경상을 입었다”고 말했다.

폭발 화재로 지상 1층 544㎡ 면적의 건물 1동이 모두 불에 탔다. 사고가 난 곳은 로켓 공구 발사제 세척실로 노동자들은 화학약품이 묻은 공구를 물로 세척하는 작업을 하고 있었던 것으로 추정되고 있다. 이날 사업장 작업자들은 오전 8시부터 근무한 것으로 확인됐다. 작업지시서에 따라 작업 시 방염복을 입고 안전모를 쓴 후 근무한 것으로 전해졌다.

1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생한 가운데 현장 출입구로 긴급재난대응차량이 오가고 있다. 뉴시스

해당 사업장은 국가 보호시설로 경찰과 소방 당국은 관계자들로부터 건물 도면 등을 확보해 자세한 화재 원인을 조사할 예정이다.

한화그룹은 공식 입장문을 내고 “한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 사고로 소중한 직원 다섯 분이 숨져 비통하고 안타깝다”며 “숨진 직원들의 명복을 빌며 유가족 분들께 진심으로 위로의 말씀을 드린다. 국민 여러분께도 머리 숙여 사죄드린다”고 밝혔다.

한화그룹은 이어 “한화에어로스페이스는 사고 현장에 대책본부를 마련해 소방, 경찰 등 관계 당국과 협조하며 사고 수습에 총력을 기울이고 있다”며 “사고 원인을 철저히 규명해 다시는 이런 참담한 사고가 재발하지 않도록 하겠다”고 강조했다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 이날 오전 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고를 보고받고 “인명 구조와 사고 수습에 가용한 자원을 총동원해 대처하라”고 지시했다. 강유정 청와대 수석대변인은 언론 공지를 통해 “이 대통령은 사고 원인을 철저히 조사하고, 추후 재발 방지 대책도 마련할 것을 지시했다”고 전했다.