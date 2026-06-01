현대건설·현대엔지니어링, R&D 조직 통합…‘HMG건설기술연구원’ 출범

현대건설과 현대엔지니어링이 연구개발(R&D) 조직을 통합한 ‘HMG(Hyundai Motor Group) 건설기술연구원’을 출범했다.

1일 현대건설과 현대엔지니어링에 따르면 HMG건설기술연구원은 현대건설 기술연구원과 현대엔지니어링 미래기술추진단을 통합한 조직이다. 양사 최고경영자(CEO) 직속으로 운영되며 200여명의 연구 인력이 참여한다.

HMG건설기술연구원 연구단지. 현대건설·현대엔지니어링 제공

양사는 에너지 전환과 스마트건설 확산에 대응하기 위해 연구 역량을 한데 모았다고 설명했다. 초대 원장은 서울대 연구부총장 출신인 김재영 현대건설 기술연구원장이 맡는다. 연구원은 에너지, 미래 주거, 스마트건설, 인프라 등 4개 분야를 중심으로 운영된다. 수소와 소형모듈원전(SMR), 지속가능항공유(SAF) 등 미래 에너지 기술과 인공지능(AI)·로보틱스를 활용한 건설 기술 개발에 집중할 계획이다.

현대건설과 현대엔지니어링은 제주에서 5MW(메가와트)급 PEM(고분자전해질막) 수전해 시스템 개발과 실증사업에 공동 참여하고 있다. 또 수소 생산기지 구축 경험을 바탕으로 수소 관련 사업 협력도 확대할 계획이다. 층간소음 저감 기술과 프리캐스트 콘크리트(PC) 공법, 건설 자동화 분야 연구도 공동 추진한다.

HMG건설기술연구원 관계자는 “건설 부문의 R&D 역량을 결집해 시너지를 창출하는 것이 목표”라며 “미래 경쟁력 강화에 필요한 기술 개발과 실증에 집중하겠다”고 말했다.