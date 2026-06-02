국제수도경찰협의체 서울서 개최

중국·베트남 등 6개국 수도 경찰과의 협력 강화를 도모하는 행사가 서울에서 처음 열린다. 서울경찰청은 중국, 베트남, 필리핀, 캄보디아, 우즈베키스탄, 네덜란드 6개국 수도 경찰들과 함께하는 ‘국제수도경찰협의체’를 23∼25일 서울 서초구 세빛섬에서 개최한다고 1일 밝혔다.

참가국 경찰들은 수도 경찰 간 교류 정례화, 실무자급 소통 채널 실질화, 재외국민 보호 관련 협력 강화 등을 논의한 후 공동선언문을 발표할 계획이다.