메뉴보기메뉴 보기 검색

이재용 주식 재산 60조원 돌파…역대급 자산 증식

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
양다훈 기자 yangbs@segye.com
구글 네이버 유튜브
코스피 최초 7000조원 시대, 삼성가 총재산 133조원 넘어서
이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스
이재용 삼성전자 회장. 연합뉴스

 

코스피 시가총액이 사상 처음으로 7000조원을 넘어선 가운데 이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 60조원을 돌파했다.

 

1일 기업분석전문 한국CXO연구소는 이 회장이 보유한 7개 종목의 주식평가액이 61조5387억원에 달했다고 밝혔다. 이 회장은 삼성전자와 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등을 보유하고 있다.

 

◆ 삼성전자 주가 급등이 견인한 역대급 자산 증식

 

이 회장의 주식 평가액은 올해 가파른 상승세를 이어왔다. 지난 1월 21일 30조원대로 올라선 뒤 2월 26일에는 40조원, 5월 11일에는 50조원을 차례로 넘어섰다.

 

지난해 6월 4일 기준 14조2852억원과 비교하면 약 1년 만에 331.1% 급등한 수치다. 이러한 증가세에는 삼성전자 주가 급등이 가장 큰 역할을 한 것으로 분석된다.

 

이 회장이 보유한 삼성전자 주식 9741만4196주의 평가액은 33조9975억원으로 집계됐다. 이는 지난 1년 사이 503.8% 뛰어오른 수치다.

 

◆ LG전자 시총 육박…삼성가 전체 재산 133조원 돌파

 

이 회장의 주식 재산은 시가총액 16위인 한화에어로스페이스의 58조6791억원을 넘어섰다. 15위인 LG전자의 61조9776억원과 비슷한 수준이다. 개인의 지분 가치가 국내 대표 대기업 한 곳의 전체 몸값과 유사해진 셈이다.

 

이날 기준 이 회장을 포함한 삼성가 4명의 주식 재산은 총 133조3275억원으로 평가됐다. 홍라희 리움미술관 명예관장이 25조4707억원, 이부진 호텔신라 사장이 24조845억원, 이서현 삼성물산 사장이 22조1886억원 순으로 뒤를 이었다.

양다훈 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기