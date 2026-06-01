젠슨 황 “한국 로보틱스 분야 투자 검토…엔비디아 AI 컨퍼런스도 서울 개최 가능해”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 1일 “한국이 원한다면 기꺼이 GTC(엔비디아 연례 AI 컨퍼런스)를 개최하겠다”고 밝혔다.

황 CEO는 이날 저녁 대만 타이베이에서 열린 한국 기업들과의 만찬 행사인 ‘코리아 파트너 나이트’에서 이같이 밝혔다.

황 CEO는 한국 투자를 검토하고 있냐는 취재진의 질문에 “우리는 항상 한국 투자를 검토할 것”이라며 “한국은 훌륭한 생태계를 갖고 있고 기업들도 매우 뛰어나다”고 말했다.

황 CEO는 구체적인 투자 분야로 로보틱스를 언급했다. 그는 “한국에 로보틱스가 매우 중요하다고 생각한다”며 “엔비디아도 한국의 로보틱스 발전에 기여할 수 있길 바란다”고 했다. 엔비디아는 현재 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG전자, 두산 등과 로봇 등 ‘피지컬 AI’ 분야로 협력을 확대하고 있다.

황 CEO는 “한국은 상상력과 창의력, 야망은 매우 크지만 손발(노동 인구)이 부족해지는 상황”이라며 “AI와 로봇이 한국의 잠재력을 극대화할 것”이라고 말했다.

또 그는 한국 GTC 개최 가능성을 드러냈다. 엔비디아는 매년 미국, 대만 등에서 GTC를 열고 AI 등 미래 비전을 발표한다.

황 CEO는 이번 주 방한 기간 국내 반도체 기업과의 일정에 대해 “말할 수 없다”면서도 “가장 중요한 건 한국에서 치킨도 먹고 삼겹살을 먹는 것일 것”이라고 답했다.

황 CEO는 대만 일정을 마친 뒤 한국에서 국내 주요 그룹 총수 회동 등 일정을 수행할 예정이다. 특히 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 5일 서울 성수동에서 삼겹살 회동을 할 것으로 전해졌다.

이날 코리아 파트너 나이트 행사에는 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 정수헌 LG사이언스파크 대표 부사장, 김유원 네이버클라우드 대표 등이 참석했다.