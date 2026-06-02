윤승아표 '닭갈비+낫토 김밥'…다이어트 효과에 혈당까지 잡아

배우 윤승아가 자신의 다이어트 비결인 닭갈비, 낫토 김밥 레시피를 공개해 화제다.

지난달 10일 윤승아는 자신의 유튜브 '승아로운'에서 지인들과 함께가는 피크닉에 싸갈 건강 도시락 요리 과정을 공개했다.

배우 윤승아가 자신의 유튜브 채널에서 닭갈비, 낫토 김밥 레시피를 공개하고 있다. (사진=유튜브 '승아로운' 캡처)



그녀는 오이와 오이고추, 깻잎을 손질한 후 간장 닭갈비를 구워냈다. 오이와 오이고추는 작게 썰어 소금과 참기름, 깨 등을 섞었다. 또 오이에는 낫토를 추가로 넣었다.

김밥을 본격적으로 말때에는 먼저 김 위에 밥을 깔고 깻잎과 닭갈비, 오이고추무침을 넣어 닭갈비 김밥을 완성했다.

윤승아가 만든 건강 김밥 재료인 오이와 깻잎, 오이고추 등의 채소는 칼로리가 낮고 식이섬유가 풍부해 포만감을 준다는 특징이 있다. 낫토와 닭고기는 단백질로 식사 후 혈당이 급히 오르는 것을 완화하는 데 도움을 준다.

다만 닭갈비 김밥 속 시판 간장 닭갈비의 나트륨과 당을 확인해야한다. 시판 양념육은 설탕, 물엿, 간장 양념이 많이 들어가는 경우가 있어 칼로리와 나트륨, 당분이 많을 수 있기 때문이다.

밥 양 조절도 중요한데 김밥은 채소가 많이 들어간다해도 밥이 과도하게 포함되면 탄수화물 섭취량이 늘어난다. 다이어트 식단으로 고려한다면 밥은 얇게 깔고 채소와 단백질 비중을 높이는 것이 좋은 선택이다.

또한 추가하면 좋은 재료는 달걀지단, 당근, 양배추가 있다. 달걀은 단백질을 보완해줘 포만감을 오래 유지할 수 있고 당근이나 양배추는 오래 씹어야해 식사 속도를 늦추는 효과가 있다.

<뉴시스>