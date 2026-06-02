영국 팝스타 두아 리파, 배우 캘럼 터너와 결혼

영국 싱어송라이터 두아 리파(30)가 영국 배우 캘럼 터너(36)와 2년여 열애 끝에 결혼했다.



1일(현지시간) BBC 방송에 따르면 리파와 터너는 지난달 31일 런던의 옛 메릴본 타운홀 건물에서 결혼식을 올렸다.

두아 리파와 캘럼 터너. AP연합뉴스

리파는 하얀 치마 정장에 챙이 넓은 모자 차림이었으며 터너는 남색 정장을 입었다.



2024년 초부터 이들의 열애설이 확산했다. 리파는 지난해 패션지 영국 보그와 한 인터뷰에서 터너와 약혼했다고 확인하면서 "정말 신난다"며 "함께 나이 들고 인생을 지켜보며 영원히 최고의 친구가 된다는 결정은 정말 특별한 기분"이라고 말했다.



알바니아계 영국인인 리파는 2017년 데뷔 앨범 '두아 리파'의 '뉴 룰스'(New Rules)로 이름을 알리기 시작해 2020년 '퓨처 노스탤지어'(Future Nostalgia), 2024년 '래디컬 옵티미즘' 등 정규 2집과 3집 모두 세계적으로 큰 인기를 얻었다.



그래미상을 3차례 수상했고 '레비테이팅'(Levitating), '돈트 스타트 나우'(Don't Start Now) 등 5곡을 미국 빌보드의 메인 싱글차트 '핫100' 10위에 올렸다.



터너는 영화 '신비한 동물사전' 시리즈에서 테세우스 스캐맨더 역으로 잘 알려져 있으며 조지 클루니가 연출한 '더 보이스 인 더 보트'(The Boys in the Boat), 애플TV의 '마스터스 오브 디 에어'(Masters of the Air)에도 출연했다.

<연합>