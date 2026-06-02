5년 생존율 17%, 신호도 없는 췌장암…“단 음료부터 줄여라”

췌장암 5년 상대생존율 17.0%…조기 발견 어려워 관리 중요

술·단 음료 잦은 섭취, 혈당·체중 관리에 부담 줄 수 있어

식후 10분 걷기·금연부터…완벽한 절제보다 횟수 줄이기

“췌장암 걱정된다면 ‘단 음료’부터 줄이세요.”

식사 때마다 곁들이는 탄산음료와 달콤한 커피는 혈당과 체중 관리에 부담을 줄 수 있다. 전문가들은 한 번의 섭취보다 반복되는 습관을 줄이는 것이 중요하다고 말한다. 게티이미지

저녁 식사 때 콜라 한 캔을 함께 마시는 사람이 적지 않다. 밥을 먹고 나면 속이 더부룩하거나 배가 묵직하게 느껴질 때도 있지만, 대부분은 과식했거나 소화가 덜 된 정도로 생각하고 지나간다.

물론 이런 증상만으로 췌장암을 의심할 수는 없다. 문제는 췌장암이 초기에 뚜렷한 신호를 잘 드러내지 않는 암이라는 점이다. 복부 불편감, 소화불량, 체중 감소 같은 변화가 있어도 흔한 위장 문제로 여기기 쉽다.

2일 보건복지부와 중앙암등록본부가 2026년 1월 발표한 2023년 국가암등록통계에 따르면 국내 췌장암 신규 발생은 9748건이었다. 전체 암 발생의 3.4%로, 남녀 전체 암 가운데 8위였다. 드문 암으로만 넘기기 어려운 수치다.

생존율은 더 무겁다. 2019~2023년 췌장암의 5년 상대생존율은 17.0%였다. 같은 기간 전체 암 5년 상대생존율 73.7%와 차이가 크다. 췌장암에서 조기 발견과 위험요인 관리가 반복해서 강조되는 이유다.

췌장은 혈당 조절에 필요한 인슐린을 분비하고, 음식물 분해에 필요한 소화효소도 만든다. 매일 먹고 마시는 습관이 혈당과 체중, 염증 관리에 영향을 주는 만큼 췌장 건강도 식탁과 완전히 떼어놓고 볼 수 없다.

◆술, 종류보다 ‘총량’이 문제다

췌장을 말할 때 술은 빼기 어렵다. 음주와 췌장암의 직접 관련성은 연구마다 차이가 있지만, 과음이 췌장염의 주요 원인이라는 점은 비교적 분명하다. 만성 췌장염은 췌장암 위험을 높이는 질환으로 알려져 있다.

술자리에서는 “맥주는 괜찮다”, “와인은 낫다”는 말이 쉽게 나온다. 몸이 받아들이는 기준은 술의 이름보다 알코올 총량에 가깝다. 소주든 맥주든 위스키든 많이 마시면 췌장에는 부담이 갈 수 있다.

여기에 기름진 안주와 늦은 시간 식사까지 붙으면 문제는 더 복잡해진다. 술 한 잔만의 문제가 아닌, 술자리 전체가 혈당과 체중 관리에 불리한 조합이 되기 때문이다.

췌장 건강을 생각한다면 “무슨 술을 마셨느냐”보다 “이번 주에 얼마나 자주, 얼마나 많이 마셨느냐”를 먼저 봐야 한다. 주종을 바꾸는 것보다 횟수와 총량을 줄이는 쪽이 현실적이다.

◆비만, 췌장이 떠안는 또 하나의 부담

체지방이 늘면 몸 전체에 낮은 수준의 염증과 인슐린 저항성이 생길 수 있다. 그만큼 췌장은 혈당을 조절하기 위해 더 바쁘게 움직인다. 비만은 당뇨와도 맞물려 있어 췌장 입장에서는 여러 방향에서 부담이 커지는 셈이다.

체중이 잠깐 늘었다고 곧바로 병으로 이어지는 것은 아니다. 문제는 높은 체중이 오래 유지되고, 여기에 음주와 활동 부족까지 겹치는 경우다. 이때 혈당과 체중 관리는 더 어려워진다.

체중을 단번에 크게 줄이겠다는 목표보다, 식사량과 활동량을 조금씩 조정해 오래 유지하는 쪽이 췌장에도 혈당 관리에도 안정적이다. 몸은 극단적인 결심보다 반복되는 습관에 더 오래 반응한다.

◆단 음료, 마시는 당은 빨리 들어온다

탄산음료나 달콤한 커피는 씹을 틈 없이 몸에 들어온다. 식사 중 콜라 한 잔, 식후 달콤한 커피 한 잔이 습관이 되면 췌장은 그때마다 혈당 변화에 대응해야 한다.

췌장은 혈당이 오르면 인슐린을 분비해 혈당을 낮춘다. 단 음료를 자주 마시는 습관은 혈당 관리에 부담을 줄 수 있고, 장기적으로 체중 증가와 제2형 당뇨병 위험과도 맞물린다.

당뇨병과 췌장암의 관계는 단순하지 않다. 오래된 당뇨가 췌장암 위험과 관련될 수 있고, 반대로 췌장암 때문에 당뇨가 새로 나타나기도 한다. 중년 이후 특별한 이유 없이 혈당이 갑자기 나빠지거나 체중이 줄면 진료를 받아보는 것이 좋다.

매일 마시던 탄산음료를 주 2~3회로 줄이고, 식사 중에는 물을 두는 정도의 변화부터 시작할 수 있다. 제로 음료도 중간 단계로는 도움이 될 수 있지만, 단맛에 익숙해진 입맛 자체를 바꾸지는 못한다. 가능한 한 물이나 무가당 차로 옮겨가는 편이 더 안정적이다.

◆식후 10분, ‘췌장 부담’ 덜어주는 시간

식사 직후 오래 앉아 있거나 바로 눕는 습관은 혈당 관리에 불리하게 작용할 수 있다. 거창한 운동이 필요한 것은 아니다. 식후 10분 정도 천천히 걷거나, 밖에 나가기 어렵다면 집 안을 오가는 정도로도 도움이 된다.

자리에 앉아 발뒤꿈치를 들었다 내리는 동작도 방법이 될 수 있다. 종아리와 허벅지 근육을 움직이면 혈액 속 포도당을 쓰는 데 도움이 된다. 췌장이 인슐린을 더 많이 분비해야 하는 상황을 조금 덜어주는 셈이다.

담배를 피우고, 술을 자주 마시며, 단 음료까지 습관처럼 곁들이고, 체중 관리까지 놓친다면 췌장에 불리한 조건이 겹친다. 위험요인을 한 번에 모두 끊어내겠다는 완벽주의보다, 매일 반복되는 습관의 횟수를 줄이는 쪽이 더 현실적이다.

췌장암은 초기 증상이 뚜렷하지 않은 경우가 많아 위험요인 관리가 중요하다. 금연, 절주, 단 음료 줄이기, 식후 가벼운 걷기가 생활 속 관리법으로 꼽힌다. 게티이미지

전문가들은 췌장암은 초기 증상이 뚜렷하지 않은 경우가 많아 평소 생활습관 관리가 중요하다고 말한다. 한 번의 식사나 특정 음식 때문에 병이 생기는 것은 아니지만, 술이나 단 음료를 자주 섭취하는 습관은 체중과 혈당 관리에 부담이 될 수 있다는 설명이다.

또 “무조건 끊어야 한다는 생각부터 하기보다 섭취 횟수를 줄이는 것부터 시작하는 것이 현실적”이라며 “단 음료 대신 물을 마시고 식사 후 잠깐이라도 몸을 움직이는 작은 습관이 건강 관리에 도움이 될 수 있다”고 조언했다.