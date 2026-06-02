흥행 질주 '군체' 12일째 1위…350만 돌파 [Nbox]

영화 '군체' 포스터

영화 '군체'가 12일 연속 박스오피스 1위를 이어가고 있다.

2일 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망의 집계에 따르면 '군체'는 지난 1일 하루 동안 10만 1987명의 관객과 만나 박스오피스 1위를 유지했다. 누적 관객수는 357만 6885명이다.

'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다. '부산행'(2016) '반도'(2020) '계시록'(2025) '얼굴'(2025) 등을 연출한 연상호 감독의 신작이다.

이 영화는 개봉 4일째인 지난 24일 100만, 5일째인 25일 200만에 이어 10일째인 지난달 31일에 300만을 돌파하며 손익분기점까지 넘어섰다.

2위는 지난달 27일 개봉한 외화 '백룸'으로, 같은 날 2만 8525명을 동원했다. 누적 관객수는 41만 9633명이다.

마이클 잭슨을 다룬 영화 '마이클'은 1만 4792명을 동원하며 3위를 유지했다. 누적 관객수는 140만 9724명이다.

<뉴스1>