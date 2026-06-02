'9천피' 턱밑까지 온 코스피, 상승 출발…8,900선 돌파

코스피가 2일 장 초반 사상 처음 8,900선을 넘어서며 9,000선에 바짝 다가서고 있다.
이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 116.78포인트(1.33%) 오른 8.905.16이다.
지수는 전장보다 94.81포인트(1.08%) 오른 8,883.19로 출발해 전날 기록한 장중 사상 최고치(8,874.16)를 재차 경신했다.
같은 시각 코스닥지수는 전장보다 12.16포인트(1.16%) 내린 1,037.87이다.
<연합>
코스피가 2일 장 초반 사상 처음 8,900선을 넘어서며 9,000선에 바짝 다가서고 있다.
이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 116.78포인트(1.33%) 오른 8.905.16이다.
지수는 전장보다 94.81포인트(1.08%) 오른 8,883.19로 출발해 전날 기록한 장중 사상 최고치(8,874.16)를 재차 경신했다.
같은 시각 코스닥지수는 전장보다 12.16포인트(1.16%) 내린 1,037.87이다.
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