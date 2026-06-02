안정환 "송종국 고깃집 오픈…요즘 축구하는 애들 없어"

축구와 야구 레전드들이 스포츠 자존심을 걸고 입담 대결을 펼쳤다.

지난 1일 공개된 틱톡 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 3회에서는 축구팀 김남일, 김영광, 이근호, 구자철과 야구팀 이대호, 이대형, 윤석민, 유희관이 출연했다.

축구와 야구 레전드들이 스포츠 자존심을 걸고 입담 대결을 펼쳤다. 사진=틱톡

이날 방송은 '축구 대 야구 토크 벤치 클리어링'을 주제로 진행됐다. 양 팀은 대한민국 스포츠 원톱 자리를 놓고 신경전을 벌였다.

유희관은 제주도 인기를 언급한 구자철에게 "제주는 고두심 씨 아니야?"라고 받아쳤다. 윤석민은 과거 '야구는 스포츠가 아니라고 생각한다'는 발언으로 논란을 빚었던 김남일에게 "야구는 스포츠라고 생각하시냐"고 묻기도 했다.

이대형은 축구가 야구보다 체력적으로 더 힘든 스포츠라는 점을 인정했다. 그는 "힘든 거 하고 싶은 마음이 없다"며 "만약 자식을 낳는다면 야구 시키고 싶다"고 말했다.

야구팀의 입담에 축구팀이 밀리자 안정환은 아쉬움을 드러냈다. 안정환은 "내가 축구팀에 앉았잖아? 야구팀은 끝났어 이미"라고 말했다.

'야구선수가 축구선수보다 이성에게 인기가 많다'는 주제를 두고도 토크가 이어졌다. 이은지가 유희관의 소개팅 인기를 언급하자 김남일은 "돈 많고 쉬워 보이니까"라고 말해 웃음을 안겼다.

'국민 스포츠는 축구'라는 명제를 두고는 진지한 이야기도 나왔다.

유희관은 KBO 관중이 1200만명을 돌파한 반면 축구 국가대표팀 경기가 매진되지 않았던 점을 언급하며 "새로운 국민 스포츠는 야구"라고 밝혔다.

이에 안정환은 한국 축구의 현실을 짚었다. 그는 "송종국이 요즘 축구하는 애들이 없어서 고깃집을 오픈했다"고 말했다. 또 "축구 상황이 안 좋으면 배우는 유소년도 없다"고 했다.

김남일도 "야구가 솔직히 많이 부럽다. 관중들이 많이 늘어나고 있고, 붐이 다시 일어나고 있는데 축구인들이 머리를 맞대서 고민할 필요가 있지 않나"라고 말했다.

<뉴시스>