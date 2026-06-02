악뮤(AKMU) 이수현이 과거 체중 증가로 심적 고충을 겪었던 사실을 털어놓으며, 자신만의 빅사이즈 쇼핑몰 활용법을 공유했다.

지난 1일 유튜브 채널 '이수현 Official'에는 '내가 얼마를 썼더니 VVIP가 됐을까..? 빅사이즈 쇼핑몰 최저가 공구 기획기'라는 제목의 영상이 게재되어 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.

악뮤 이수현이 자신의 유튜브 채널에서 과거 체형 변화로 고민하던 시절과 직접 경험한 빅사이즈 쇼핑몰에 대해 솔직하게 털어놓고 있다. 유튜브 채널 '이수현 Official' 캡처

이날 이수현은 "때는 한 3년 전인데, '내가 너무 많이 망가졌구나, 너무 뚱뚱하구나'라는 생각에 사로잡혀 꾸미는 걸 전부 포기하고 살았었다"며 "맞는 사이즈가 별로 없다 보니 예쁘게 입고 싶어도 입을 수가 없었고, '내가 이렇게 안 예쁜데 뭘 입어봤자 똑같지'라는 생각에 오히려 꾸미는 것 자체가 창피하다는 생각이 들 정도였다"고 털어놓았다.

하지만 이수현은 절망 속에서 찾은 빅사이즈 쇼핑몰들이 새로운 터닝 포인트가 됐다고 밝혔다. 이수현은 "조금 찾아보니 빅사이즈 쇼핑몰들이 너무 많고 잘 되어 있었다"라며 "그때부터 빅사이즈 옷들을 미친 듯이 사대기 시작했는데, 사이즈 걱정 없이 원하는 스타일대로 골라 입을 수 있다는 점에서 아주 신세계를 맛봤다"고 당시의 벅찬 감정을 전했다.

마지막으로 이수현은 "우리 빅사이즈 여러분들이 꾸미는 걸 절대 포기하지 않았으면 좋겠다"라며 "남에게 비치는 예쁜 모습을 위해서가 아니라, 내가 예쁘고 귀여운 옷을 입는 즐거움 그 자체를 포기하지 말아달라"고 진심 어린 응원을 건넸다. 한편, 이수현은 최근 철저한 자기관리를 통해 약 30㎏을 감량한 소식과 함께 활기찬 모습으로 돌아와 대중의 뜨거운 격려와 찬사를 받은 바 있다.

<뉴시스>