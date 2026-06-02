'5년 만의 UFC 복귀' 맥그리거, 할러웨이와 13년 만에 재대결

5년 만에 UFC로 돌아온 코너 맥그리거(아일랜드)가 맥스 할러웨이와 13년 만에 다시 맞대결을 펼친다.

'UFC 329: 맥그리거 vs 할러웨이 2'는 내달 11일(현지 시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 펼쳐진다.

UFC 329 맥그리거 vs 할로웨이 이미지. UFC 제공

메인 카드는 한국시간으로 7월12일 오전 10시부터 생중계된다.

맥그리거(22승 6패)는 5년 만에 복귀해 전성기 시절의 활약을 재현하고자 한다.

강력한 타격가로 유명한 그는 에디 알바레즈, 조제 알도, 도널드 세로니를 상대로 짜릿한 KO 승리를 거둔 바 있다.

맥그리거는 할러웨이에게 두 번째 승리를 기록하며 자신이 역대 최고의 파이터 중 한 명인 이유를 팬들에게 다시 한번 증명하겠다는 목표를 세웠다.

할러웨이(27승 9패)는 하이라이트급 피니시로 맥그리거의 복귀전을 망치겠다고 각오를 보였다.

전 UFC 페더급 및 BMF 챔피언인 그는 저스틴 게이치, 정찬성, 브라이언 오르테가 상대로 기억에 남는 승리를 거뒀다.

할로웨이는 13년 만에 펼쳐지는 이번 재대결에서 맥그리거를 압도적으로 제압해 설욕하겠다는 의지를 불태우고 있다.

<뉴시스>