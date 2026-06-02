포항시, 지역밀착형 공공임대주택 100호 공급 추진

송도동 70호, 오천읍 30호 공급, 청년·신혼부부 유입·원도심 활력 기대

커뮤니티시설 도입, 주거복지와 생활 서비스 결합한 공공임대주택 조성





경북 포항시는 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해 송도동과 오천읍 일원에 100호 규모의 지역밀착형 공공임대주택 공급에 나선다.

시는 경북도, 경북도개발공사와 함께 청년·신혼부부 등 지역 내 주거수요에 대응하고 주거비 부담을 완화하기 위한 지역밀착형 공공임대주택 사업을 본격 추진한다고 1일 밝혔다.

포항시 남구 송도동 전경. 포항시 제공

이번 사업은 송도동 70호, 오천읍 30호 등 총 100호 규모로 조성된다.

입주자 특성과 지역 여건을 반영해 커뮤니티 기능을 갖춘 생활밀착형 공공임대주택으로 조성될 예정이다.

사업은 신축 약정형 매입임대 방식으로 추진된다. 민간사업자가 토지를 확보해 주택을 건설하면 준공 후 경북도개발공사가 해당 주택을 매입해 공공임대주택으로 공급하는 방식이다.

특히 이번 사업은 포항시와 경북도, 경북도개발공사가 협업해 추진하는 사업으로, 포항시와 경북도개발공사 간 업무협약을 기반으로 한 포항 지역밀착형 공공임대주택 사업이라는 점에서 의미를 더한다.

시는 이번 사업이 청년과 신혼부부의 안정적인 주거 기반을 마련하는 것은 물론, 송도동 등 원도심 생활권에 젊은 세대 유입을 촉진해 생활인구 증가와 지역 상권 활성화, 지역 공동체 회복에도 도움이 될 것으로 기대한다.

강대선 공동주택과장은 “관계기관과 긴밀히 협력해 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위한 이번 사업을 차질 없이 추진하겠다”며 “주거의 질은 높이고 경제적 부담은 줄일 수 있는 양질의 공공임대주택 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 경북도개발공사는 현재 신축 약정형 매입임대주택 매입공고를 시행 중이다.

참여를 희망하는 사업자는 경북도개발공사 공식 홈페이지를 통해 자격요건과 설계기준, 신청 절차 등 세부 내용을 확인할 수 있다.