한병도 “대선만큼 간절…尹 등에 업고 나타난 지방 권력 그대로 못 둬” [6·3의 선택]

더불어민주당 한병도 공동상임선대위원장은 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 “4년 전 윤석열을 등에 업고 나타나 지역을 망친 무능하고 무책임한 지방 권력을 그대로 둘 수 없다”며 지지를 호소했다.

한 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이재명정부를 반드시 성공시켜야 한다”며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 한병도 공동상임선대위원장이 2일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한 위원장은 “딱 1년 전 이재명 대통령 당선을 위해 전력을 다했다. 지난 대선은 내란 종식, 민주주의 회복, 헌정 질서 수호를 위해 그 어느 때보다도 간절했던 선거였다”며 “1년 전 (대선)만큼이나 간절하고 절박한 심정”이라고 말했다.

그는 코스피 지수 8800선 돌파, 지난해 사상 최초 수출 7000억달러 달성, 올해 1분기 경제성장률(1.7%) 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 1위 등 성과를 언급하며 “우리 경제가 양적 성장을 넘어 기초가 더욱 탄탄해지고 있다는 신호”라고 설명했다.

이어 “일 잘하는 이재명정부와 함께 대한민국 대도약이 하나씩 준비돼 나가고 있다”며 “6·3 지방선거에서 일 잘하는 이재명정부, 유능한 민주당, 우리 경제의 대도약에 투표해달라”고 당부했다.

한 위원장은 끝으로 “국민 여러분께 절실한 맘으로 호소드린다. 이재명정부의 성공을 완성하고 대한민국과 지방자치의 대도약을 이뤄내 달라”며 “사전투표하신 분들은 가족과 친구, 지인에게 전화로 투표 참여를 호소해달라. 민주당은 끝까지 낮은 자세와 겸손한 태도로 선거에 임하겠다”고 말했다.