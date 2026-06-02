일본 '미모 원탑' 기무라 타쿠야, 데뷔 38년 만에 첫 내한 공연

일본의 '대표 아티스트'로 불리는 기무라 타쿠야가 데뷔 38년만에 내한 소식을 전하며 한·일 팬들의 기대감을 끌어올리고 있다.기무라 타쿠야 인스타그램 캡처

일본의 ‘대표 아티스트’로 불리는 기무라 타쿠야(Takuya Kimura)가 데뷔 38년 만에 내한 소식을 전하며 한·일 팬들의 기대감을 끌어올리고 있다.

세대와 국경을 넘어 수많은 팬들의 사랑을 받고 있는 일본 최고의 레전드 아티스트 기무라 타쿠야의 첫 내한 공연은 많은 관심을 받으며 벌써 티켓 구매에 대한 열기로 가득 찼다.

기무라 타쿠야는 9월 26일 인천 인스파이어 아레나에서 ‘TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint’ 서울 공연을 개최하고 한국 팬들과 처음으로 만난다.

일본 최고의 스타로 불리는 기무라 타쿠야. STARTO ENTERTAINMENT 제공

기무라 타쿠야는 1990년대와 2000년대를 대표하는 일본 최고의 스타로, 드라마와 영화, 음악 활동은 물론 패션과 라이프스타일까지 아시아 전역에 막대한 영향력을 미쳤다. 현재까지도 일본 엔터테인먼트를 대표하는 상징적인 존재로 손꼽히며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

이번 공연은 솔로 활동 이후 처음으로 진행되는 해외 공연이자 첫 아시아 투어의 일환으로, 일본은 물론 한국 팬들에게도 큰 화제를 모으고 있다.

특히 공연 개최 소식은 일본 현지 발표 직후 국내 주요 매체와 사회관계망서비스(SNS), 온라인 커뮤니티 등을 통해 빠르게 확산되며 폭발적인 반응을 이끌어냈다.

일본 최고의 아티스트 기무라 타쿠야. STARTO ENTERTAINMENT 제공

오랜 시간 기무라 타쿠야의 내한을 기다려온 팬들은 물론, 2000년대 일본 문화를 경험한 세대들의 관심까지 더해지며 이번 공연은 올가을 가장 뜨거운 화제의 공연 중 하나로 떠오르고 있다.

이번 투어의 타이틀인 ‘Checkpoint’는 새로운 레이블 ‘C&C STAGE’ 이적 이후 새롭게 출발하는 기무라 타쿠야 자신의 현재 위치와 다음 스테이지로 나아가기 위한 의미를 담고 있다.

기무라 타쿠야는 투어 발표 이후 “여러분에게 있어서의 저와, 저 자신에게 있어서의 여러분이 ‘Checkpoint’를 통해 서로에게 소중한 존재임을 느낄 수 있었으면 좋겠다”고 전했다.

그러면서 “모두가 함께 즐기고 열광할 수 있는 공간을 만들기 위해 준비하고 있으니 기대해 달라”고 말하는 한편, “솔로 활동 이후 처음으로 해외 팬들과 직접 만날 수 있게 되어 매우 설레고 기대된다”고 소감을 밝혔다.