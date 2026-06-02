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마동석, 오늘(2일) 부친상…슬픔 속 예정화와 빈소 지켜

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배우 마동석이 부친상을 당했다.

 

마동석 측은 2일 "아버지께서 오늘 별세하셨다"고 밝혔다.

배우 마동석이 지난 2025년 04월 2일 오전 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 &#39;거룩한 밤: 데몬 헌터스&#39; 제작보고회에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스
배우 마동석이 지난 2025년 04월 2일 오전 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '거룩한 밤: 데몬 헌터스' 제작보고회에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

그러면서 "경황이 없어 일일이 연락 드리지 못함을 양해 부탁 드린다. 조문이 가능하신 분들은 고인의 마지막 길을 함께해 주시면 감사하겠다"고 했다.

 

마동석은 현재 슬픔 속 아내 예정화와 빈소를 지키고 있는 것으로 전해졌다.

 

고인 빈소는 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장 17호실에 마련됐다. 발인은 4일 오전 8시30분이다.

<뉴시스>

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