BBQ, 브루나이 MF 계약 체결…동남아 고소득 할랄 시장 공략

제너시스BBQ 그룹은 브루나이 현지 외식기업 KB COMPANY SDN BHD와 마스터프랜차이즈 계약을 체결하고 브루나이 시장 진출 기반을 마련했다고 2일 밝혔다.

제너시스BBQ 그룹은 브루나이 현지 외식기업 KB COMPANY SDN BHD와 마스터프랜차이즈 계약을 체결하고 브루나이 시장 진출 기반을 마련했다고 2일 밝혔다. BBQ 제공

KB COMPANY SDN BHD는 브루나이 수도 반다르 스리 브가완을 중심으로 식음료 사업을 운영해 온 기업이다. 할랄 인증 외식 브랜드 운영 경험과 폭넓은 현지 네트워크를 보유해 BBQ의 현지 안착을 지원할 것으로 기대된다.

브루나이는 인구 약 46만명 규모의 국가로 석유와 천연가스 산업을 기반으로 성장했다. 국가 수출의 대부분이 석유·천연가스 산업에서 발생하며 1인당 GDP(국내총생산)는 3만달러 수준으로 동남아시아에서도 최상위권에 속한다.

맥도날드와 피자헛 등 다수 글로벌 외식 브랜드도 일찌감치 이곳에 진출해 현지 시장성을 입증했다.

BBQ는 브루나이 국제공항 인근 상권과 고급 주거지 및 관광·레저 시설이 밀집한 제루동 지역을 중심으로 출점 범위를 늘릴 계획이다.

BBQ는 말레이시아와 인도네시아 등 무슬림 국가에서 축적한 운영 경험을 바탕으로 글로벌 할랄 시장 공략을 확대하고 있다.

미주와 유럽, 아시아태평양 등 세계 57개국에 진출했으며, 아시아태평양 지역에서는 필리핀, 대만, 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 뉴질랜드, 피지 등에서 사업을 전개 중이다.

BBQ 관계자는 “현지 파트너와의 협력을 바탕으로 브루나이 시장에 성공적으로 안착하고, 동남아 고소득 할랄 시장 공략을 위한 기반을 지속적으로 넓혀 나가겠다”고 말했다.